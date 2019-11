Video: Jaroš sa víťazne vrátil do NHL, Pittsburgh si aj bez Crosbyho poradil s New Jersey

Christián Jaroš sa stal jedenástym slovenským hokejistom, ktorý sa v tejto sezóne predstavil v NHL. Dvadsaťtriročný obranca odohral 10:21 min a pomohol k víťazstvu Ottawe Senators nad New Yorkom Rangers (4:1) v piatkovom zápase zámorskej profiligy.

Jaroš sa prezentoval dvoma bodyčekmi aj štyrmi trestnými minútami a jedným mínusovým bodom. V 28. min Jaroš nešťastne vysokou hokejkou trafil do tváre Brendana Lemieuxa, ktorému sa na perách zjavila krv. Nasledoval štvorminútový trest, ale hostia túto veľkú šancu na gól na nevyužili. Jaroš odohral v minulej sezóne 61 zápasov v NHL, ale po menej vydarenom kempe začal tento súťažný ročník v nižšej súťaži AHL v tíme Belleville Senators. V 14 zápasoch si pripísal 6 bodov za 1 gól a 5 asistencií. Do prvého tímu Ottawy ho povolali v dôsledku absencie až dvoch obrancov Nikitu Zajceva (osobné dôvody) a Codyho Goloubefa (nešpecifikované zranenie). Informuje o tom portál cbssports.com.

NY Rangers zaostáva za očakávaniami

Ottawa momentálne „šliape“ a proti NY Rangers dosiahla siedme víťazstvo z posledných deviatich zápasov. Thomas Chabot a Anthony Duclair strelili gól a pridali k nemu aj asistenciu, Logan Brown si pripísal prvý presný zásah v NHL, Anders Nilsson mal 30 zákrokov.

„Je to niečo, o čom som sníval celý život. Najmä v posledných týždňoch som sa nad tým zamýšľal, keď som mal niekoľko nešťastných odrazov puku. Je to splnený sen,“ komentoval Logan Brown svoju gólovú premiéru v profilige. „Viacerí naši hráči zažili v minulej sezóne veľa prehier, teraz si užívajú zábavu z víťazstiev. Je príjemné víťaziť a dávať šancu mladým hráčom, ktorí sa z toho úprimne tešia,“ uviedol tréner Ottawy D.J. Smith, cituje ho portál NHL.

Smithov tím je na 11. priečke Východnej konferencie NHL, NY Rangers figuruje na 14. pozícii a zaostáva za očakávaniami. „Bol to priepastný rozdiel medzi súpermi. Klobúk dolu pred hráčmi súpera. Hrali tvrdo, ale zároveň veľmi rozumne. Vyhrali každý osobný súboj jeden na jedného, boli rýchlejší a dôraznejší ako my. Vždy keď si už začíname o sebe myslieť, že hráme dobre, práve vtedy to pokazíme. Už som si myslel, že sme sa vydali správnym smerom, ale nie je to tak,“ zhodnotil tréner NY Rangers David Quinn.

Pittsburgh s dôležitým víťazstvom

V druhom piatkovom zápase Pittsburgh zdolal New Jersey rovnako 4:1. Výrazný podiel na druhom víťazstve z ostatných šiestich zápasov mal brankár Tristan Jarry a jeho 36 zákrokov. Penguins nastúpili bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, aj bez obrancov Krisa Letanga a Justina Schultza a ďalšieho stredného útočníka Nicka Bjugstada.

Crosby a Bjugstad sú po operačných zákrokoch svalstva pohybovej sústavy a chýbať budú 5-8 týždňov. „Dosiahli sme dôležité víťazstvo. Keď jazdia všetky štyri formácie hore-dolu, je ťažké nás zastaviť. Treba si udržať túto hru na domácom ľade,“ uviedol útočník Pittsburghu Jake Guentzel, ktorý skóroval tretíkrát v štyroch zápasoch.