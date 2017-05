Video: Kanaďania ovládli B-skupinu, v poslednom zápase porazili Fínov

PARÍŽ 16. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady v utorok večer zdolali hráčov Fínska 5:2 a triumfovali tak vo svojom záverečnom siedmom vystúpení v parížskej B-skupine na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.

Hráči Kanady viedli už od 3. min, keď otvoril skóre Mitch Marner, ale už o 22 sekúnd vyrovnal Janu Lajunen. Do konca prvej dvadsaťminútovky sa strelecky presadil Colton Parayko a druhý gól v zápase strelil Marner. V druhej tretine hráči “javorových listov” zvýšili svoj náskok už na 4:1 gólom Braydena Pointa.

Fínsko vrátil do zápasu presným zásahom Atte Ohtamaa, ale nádeje “Suomi” pochoval už po 34 sekundách záverečnej tretiny Matt Duchene. Deväť minút pred koncom duelu sa v početnej prevahe presadil Valteri Filppula, ale rozhodcovia jeho zásah neuznali ako gól.

Už pred duelom bolo jasné, že obaja súperi postúpia do štvrťfinále. Kanada B-skupinu jednoznačne ovládla so ziskom 19 bodov a jedinou prehrou po predĺžení, Fíni získali 11 bodov a do vyraďovacej fázy turnaja postúpili zo štvrtého miesta.

MS V HOKEJI 2017: B-SKUPINA

Paríž

Kanada – Fínsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Góly: 3. Marner (Point, Matheson), 5. Parayko (Marner), 14. Marner (Scheifele, MacKinnon), 29. Point (Matheson, Parayko), 41. Duchene (Couturier) – 4. J. Lajunen (Osala), 37. Ohtamaa (Honka, Kemppainen)

Vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Kukkonen (Fínsko) 10 min osobný trest, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lemelin (Rak.), Reneau – B. Oliver (obaja USA), Otmachov (Rus.), 10 202 divákov