Video: Kapitán „oranjes“ Arjen Robben ukončil reprezentačnú kariéru, rozlúčil sa dvoma gólmi

AMSTERDAM 11. októbra (WebNoviny.sk) – Kapitán holandskej futbalovej reprezentácie Arjen Robben ukončil reprezentačnú kariéru.

Tridsaťtriročný ofenzívny hráč (nar. 23. januára 1984) to oznámil po utorkovom záverečnom stretnutí so Švédskom v A-skupine európskej časi kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Robben prispel k triumfu „oranjes“ 2:0 oboma gólmi, Holanďania však obsadili až tretiu priečku v tabuľke a na úkor práve Švédov si nevybojovali účasť v baráži.

Krídelník Bayernu Mníchov odohral v národnom drese celkovo 96 zápasov, v ktorých strelil 36 gólov. Robben obsadil s holandským výberom druhé miesto na MS 2010 v JAR a tretiu priečku o štyri roky neskôr v Brazílii.