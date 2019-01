Video: Kvitová vo štvrťfinále Australian Open zdolala Bartyovú, otázka Couriera ju rozplakala

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) – Česká tenistka Petra Kvitová aj vo štvrťfinálovom zápase na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne (14. – 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD) potvrdila, že má formu ako hrom. Austrálčanku Ashleigh Bartyovú zdolala za 70 minút 6:1, 6:4.

Nasadená osmička „pavúka“ domácu ašpirantku a premožiteľku nebezpečnej Rusky Marie Šarapovovej zničila 25 víťaznými údermi (bilancia 25-8), výborne podávala a súperku dokázala kvalitne zatlačiť aj z returnu.

Otázka Couriera ju rozplakala

Kvitová postúpila do semifinále jediného podujatia „veľkej štvorky“ na južnej pologuli prvýkrát od roku 2012. Celkovo na grandslamových turnajoch nebola takto ďaleko od svojho druhého wimbledonského triumfu v roku 2014.

„Ospravedlňujem sa divákom, že som im vzala domácu nádej. Ashleigh je sympatická ´baba´, ale mne to dnes vychádzalo najmä v prvom sete. V tom druhom sa súperka dostala do zápasu a ja som musela zabojovať. Najmä som jej však nedovolila, aby predvádzala svoju hru. To bolo dôležité,“ uviedla Petra Kvitová v prvom pozápasovom rozhovore ešte na kurte.

Nasledujúca otázka moderátora Jima Couriera o návrate na výslnie po ťažkom životnom období (útok nožom v jej byte v Prostějove na sklonku roka 2016 a dlhá cesta späť – pozn. SITA) 28-ročnú Češku rozplakala. „Veľmi si vážim tento výsledok, nečakala som, že si zahrám v takejto fáze turnaja na takej veľkej scéne akou je Aréna Roda Lavera,“ odpovedala Kvitová pomedzi slzy.

V semifinále vyzve Collinsovú

Kvitová postúpila do najlepšej singlovej štvorky v Melbourne bez straty setu a dokonca nemusela odohrať ani jeden tajbrejk.

V piatich zápasoch jej najviac – 4 gemy v jednom sete – vzali iba Belinda Bencicová v 3. kole a aktuálne Bartyová. „Petra Kvitová a Serena Williamsová sú hráčky s najlepšími údermi v ženskom tenise. Ak to Petra podporí dobrou mentálnou stránkou, je takmer nezdolateľná,“ uviedol expert Mats Wilander v štúdiu Eurosportu.

Kvitová v semifinále narazí na prekvapenie turnaja, Američanku Daniellu Collinsovú, ktorá si v utorok poradila s ruskou tenistkou Anastasiou Pavľučenkovovou za 136 minút 2:6, 7:5, 6:1.