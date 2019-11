Video: McLaren sa po 2072 dňoch dočkal pódia v pretekoch F1, Hamilton bol penalizovaný

Presne 2072 dní čakal tím McLaren na to, pokiaľ sa jeden z jeho jazdcov dostane sa stupne víťazov v pretekoch formuly 1. Dlhé čakanie jedného z najúspešnejších tímov v histórii „kráľovnej motošportu“ ukončil až vo Veľkej cene Brazílie Španiel Carlos Sainz. Ten pôvodne preťal cieľ na štvrtom mieste, ale traťoví komisári po pretekoch dodatočne penalizovali piatimi sekundami Lewisa Hamiltona za nehodu s Alexandrom Albonom.

Záver nedeľňajších pretekov na okruhu Interlagos bol nesmierne dramatický a nečakanú šancu na premiérové pódium mali hneď traja mladí jazdci.

Kým Albon svoju šancu nevyužil a po kontakte s Hamiltonom klesol na 14. miesto, Francúz Pierre Gasly a tiež spomenutý Sainz mohli oslavovať. „Je to špeciálny deň pre mňa aj celý tím, pretože sme urobili všetko, čo bolo v našich silách,“ cituje oficiálny web F1 slová rodáka z Madridu.

„The smoothest operation of my life!“ @Carlossainz55 started the day P20 and ended it with the first podium of his career 🏆

Paradoxom je, že Sainz mal v kvalifikácii technické problémy, neodjazdil ani jedno kolo a musel štartovať z posledného miesta. Napokon to z 20. priečky vytiahol až na tretiu.

„Pódium! Je to trochu čudné, keďže som tam nebol, ale som veľmi šťastný. Preteky boli neuveriteľné. Stratégia na jednu zastávku v boxoch bola náročná, ale vyplatilo sa to. Gratulujem celému tímu,“ vyjadril sa 25-ročný Španiel na sociálnej sieti twitter.

Naposledy sa McLaren tešil z pódia pred 118 pretekmi, teda vo Veľkej cene Austrálie 2014. Vtedy, ešte pod názvom McLaren-Mercedes, z toho dokonca bolo dvojité pódium, keď druhý skončil Dán Kevin Magnussen a tretí Brit Jenson Button.

„Dnešný úspech je pre nás perfektnou motiváciou, aby sme naďalej tvrdo pracovali a v budúcnosti opäť mohli stáť na stupňoch víťazov,“ dodal šéf tímu McLaren-Renault Andreas Seidl.

Štart pretekov veľmi dobre zvládol Verstappen, ktorý si udržal prvé miesto. Naopak, úvodné zákruty nevyšli Sebastianovi Vettelovi, cez ktorého sa dostal šesťnásobný majster sveta Hamilton. Následne sa poradie stabilizovalo a udržalo sa aj po úvodných zastávkach v boxoch. Verstappenovi narobil problém pri výjazde z boxov Poliak Robert Kubica, ale Holanďan si zakrátko dokázal získať prvé miesto späť.

O dramatickú zápletku sa postaral Valtteri Bottas, ktorému zlyhal motor a vyprovokoval výjazd bezpečnostného vozidla.



Po reštarte sa dostal Verstappen cez Hamiltona a diváci boli svedkami aj niekoľkých ďalších zaujímavých súbojov. Najhoršie skončili jazdci Ferrari, ktorí sa vzájomne zrazili a vyradili z pretekov. To v konečnom dôsledku využil Pierre Gasly, ktorý sa nenápadne dostal na druhú priečku.

Tretie miesto patrilo Hamiltonovi, ale keďže ten v predposlednom kole trafil Albona, traťoví komisári rozhodli o treste pre už istého šampióna.

„I totally accept the blame“

Lewis Hamilton dropped from 3rd to 7th after a 5-second penalty for colliding with Albon – and there are no complaints from the world champion#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/yRnyKO2Tbv

— Formula 1 (@F1) 18. novembra 2019