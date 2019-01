Video: Melbourne neuvidí české finále, Plíšková v semifinále Australian Open podľahla Osakovej

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) – Finále tohtoročného prvého grandslamového turnaja sezóny Australian Open v Melbourne (14. – 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD) nebude čisto českou záležitosťou, pretože Karolína Plíšková nenapodobnila krajanku Petru Kvitovú (v semifinále vyradila Daniellu Collinsovú 7:6 (2), 6:0).

Plíšková vo štvrtkovom druhom semifinále podľahla Naomi Osakovej 2:6, 6:4, 4:6. Japonka postúpila do svojho premiérového finále v Melbourne a po vlaňajšom triumfe na US Open, môže uspieť na druhom grandslamovom podujatí za sebou.

„Očakávala som, že to bude veľká bitka. Po druhom sete som si vravela, že sa musím dať dokopy na tretí set a podarilo sa mi to. S Plíškovou sme už odohrali pár zápasov predtým a ja som častejšie prehrala. Pomohli mi aj skúsenosti z US Open, to sa vždy hodí, obávala som sa druhého podania, ale nejako som to zvládla. Neviem, či práve toto sú tie skúsenosti… Pred finále budem najmä spať, na prechádzky asi nebude čas. Hralo sa pod strechou, ja mám radšej teplo, ale vyšlo mi to aj tak,“ uviedla Naomi Osaková v prvom pozápasovom rozhovore na kurte. „Ďakujem za podporu všetkým doma, verím v dobrý výsledok aj vo finále,“ pridala poďakovanie v japončine sympatická finalistka z tejto krajiny.

Osaková druhýkrát zdolala Plíškovú

Štvrtkový zápas bol štvrtým vzájomným medzi oboma hráčkami. Osaková si pripísala druhé víťazstvo nad Plíškovou. Vo štvrtok začala lepšie Japonka.

V úvode prvého setu sa dostala do vedenia 3:1. V 7. hre Osaková znovu prelomila servis súperky a za stavu 5:2 premenila pri svojom podaní prvý setbal.

V prvých dvoch gemoch druhého setu stratili obe tenistky svoj servis, potom sa hra ustálila a rozhodla až 10. hra, v ktorej Plíšková čistou hrou na príjme vyrovnala stav setov na 1:1.

V 2. hre záverečného dejstva nevyužila Češka tri brejkbaly, čo mohla ľutovať, keďže Osaková v nasledujúcej hre rovnakou možnosťou nepohrdla a ušla súperka na 3:1. Výhodu jediného brejku si Japonka udržala až do konca stretnutia. Za stavu 5:4 pri svojom servise premenila prvý mečbal a tešila sa z postupu.

Víťazka finále bude svetovou jednotkou

Dvadsaťšesťročná Karolína Plíšková si ešte bude musieť počkať na druhú účasť v grandslamovom finále. Predtým sa jej to podarilo na US Open 2016, keď nestačila na Nemku Angelique Kerberovú.

Na stále iba 21-ročná Osakovú rovnako ako o 7 rokov staršiu Kvitovú čaká nielen súboj o titul v Melbourne, ale zároveň aj duel o post líderky rebríčka WTA. Ani jedna z finalistiek ešte doteraz neokúsila pocit byť svetovou jednotkou.

Kvitová by sa stala po Karolíne Plíškovej iba druhou Češkou na ženskom tróne v ére samostatnosti tejto krajiny. Osaková by bola historicky prvou tenistkou z Japonska na čele rebríčka WTA.