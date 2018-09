Video: Mohamed Salah strelil najkrajší gól sezóny a získal Cenu Ferenca Puskása

LONDÝN 24. septembra (WebNoviny.sk) – Držiteľom Ceny Ferenca Puskása za najkrajší futbalový gól v termíne 3. 7. 2017 – 15. 7. 2018 sa stal Egypťan Mohamed Salah. Triumfoval svojím gólom v drese FC Liverpool do siete mestského rivala FC Everton v rámci bilančnej ankety The Best 2018 z dielne Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), meno víťaza oznámili počas pondelkového galavečera v Londýne.

V elitnej desiatke kandidátov boli aj Gareth Bale (Wales/Real Madrid), Denis Čeryšev (reprezentácia Ruska), Lazaros Christodoulopoulos (Gréc./AEK Atény), Giorgian De Arrascaeta (Urug./Cruzeiro Belo Horizonte), Riley McGree (Aus./Newcastle Jets), Lionel Messi (reprezentácia Argentíny), Benjamin Pavard (reprezentácia Francúzska), Ricardo Quaresma (reprezentácia Portugalska) a Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid). O víťazovi rozhodli hlasy fanúšikov.

Mohamed Salah si v zasneženom domácom súboji Liverpoolu z 10. decembra 2017 prebral loptu v rohu pokutového územia, zbavil sa dvoch protihráčov a ľavačkou trafil presne do vzdialenejšieho rohu bránky Evertonu.

Cenu Ferenca Puskása udeľujú od ročníka 2009. Postupne triumfovali Cristiano Ronaldo, Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimovič, James Rodríguez, Wendell Lira, Mohd Faiz Subri a Olivier Giroud.