Video: Na parkovisku našli mláďa uškatca medvedieho, o Santosa sa už starajú veterinári

V kalifornskom Redwood City našli na parkovisku päťmesačné mláďa uškatca medvedieho (Callorhinus ursinus). Miestni hasiči potvrdili, že zachránili zviera po tom, ako ich na miesto privolal okoloidúci, po ktorom mláďa pomenovali Santos. Uškatca následne previezli na hasičskú stanicu a tam si ho prevzali veterinári.

V súčasnosti sa nachádza v The Marine Mammal Center v meste Sausalito, kde ho pozorujú. Tri razy denne dostáva potravu cez trubičku a umiestnili ho do karantény pre intenzívnu starostlivosť. Časom ho chcú presunúť do bežného rehabilitačného bazéna, kde by sa mal naučiť chytať slede. Keď bude všetko v poriadku, plánujú ho vypustiť.

Hasiči zverejnili na službe Instagram aj video, v ktorom je možné vidieť odchyt Santosa, ktorý počas prevozu zaspával. Zástupca spomínaného centra pre magazín People uviedol, že Santosa našli v dobrom zdravotnom stave a mal približne jedenásť kilogramov.

Tento druh je zákonom chránený. Dospelé jedince sa dožívajú približne 26 rokov. Takmer výlučne žijú v oceáne a na pevnine sa objavujú najmä v čase párenia alebo keď sú choré.