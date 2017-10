Video: Giroud získal Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól, blysol sa „škorpiónskym“ zakončením

LONDÝN 24. októbra (WebNoviny.sk) – Držiteľom Ceny Ferenca Puskása za najkrajší futbalový gól v termíne 1. 10. 2016 – 2. 7. 2017 sa stal Francúz Olivier Giroud.

Triumfoval svojím januárovým gólom v drese londýnskeho FC Arsenal do siete Crystal Palace v rámci bilančnej ankety The Best 2017 z dielne Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), meno víťaza oznámili počas pondelkového galavečera v Londýne.

Škorpiónske zakončenie

Neúspešnými finalistami boli Venezuelčanka Deyna Castellanosová a juhoafrický brankár Oscarine Masuluke. O víťazovi rozhodli hlasy fanúšikov.

Zakončovateľ londýnskeho Arsenalu Giroud sa v januárovom domácom dueli anglickej Premier League proti Crystal Palace (2:0) blysol efektným „škorpiónskym“ zakončením zvnútra šestnástky.

Osemnásťročná útočníčka Castellanosová sa uchádzala o priazeň fanúšikov gólom z polovice ihriska, ktorý strelila v nadstavenom čase súboja Venezuela – Kamerun (2:1) na vlaňajších MS hráčok do 17 rokov v Jordánsku.

Brankár strelil „nožničky“

Brankár juhoafrického FC Baroka Masuluke bol hrdinom svojho tímu v novembrovom ligovom stretnutí proti mužstvu Orlando Pirates – v závere „nožničkami“ poslal do siete odrazenú loptu po rohovom kope a domácim zabezpečil remízu 1:1.

Cenu Ferenca Puskása udeľujú od ročníka 2009. Postupne triumfovali Cristiano Ronaldo, Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimovič, James Rodríguez, Wendell Lira a Mohd Faiz Subri.

Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól

nominácie

Deyna Castellanosová

(Ven., Santa Clarita Blue Heat/USA): zápas MS hráčok do 17 rokov Venezuela – Kamerun (3. 10. 2016)

Olivier Giroud

(Fr., FC Arsenal/Angl.): zápas anglickej Premier League FC Arsenal – Crystal Palace (1. 1. 2017)

Oscarine Masuluke

(JAR, FC Baroka): zápas juhoafrickej Premier Soccer League FC Baroka – Orlando Pirates (30. 11. 2016)