Video: Nashville je po obrate krok od finále NHL, Anaheimu sa zranila veľká opora

ANAHEIM 21. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nashville Predators zvíťazili nad Anaheimom Ducks na jeho ľade 3:1 v sobotňajšom piatom zápase finále play-off Západnej konferencie NHL a už iba jeden zápas ich delí od postupu do záverečného kola bojov o zisk prestížneho Stanleyho pohára.

Po bezgólovej prvej tretine sa zápas skončil pre brankára Anaheimu Johna Gibsona, ktorý utrpel ľahšie zranenie v dolnej časti tela a nahradil ho Jonathan Bernier. Gibson stihol počas svojho pobytu na ľade chytiť všetkých 10 striel súpera. Anaheim síce viedol 1:0, ale gólman Nashvillu Pekka Rinne po inkasovanom góle “stiahol roletu” a zneškodnil zvyšných 32 streleckých pokusov domácich. Naopak Bernier inkasoval z 18 striel dvakrát, hráči Predators pridali aj gólovú poistku do prázdnej bránky a priblížili sa k vytúženému finále.

Pomohla zlomená hokejka

“Naši chlapci dnes bojovali zo všetkých síl. Hrali sme na súperovom štadióne proti kvalitnému a skúsenému tímu, napriek tomu sme dokázali zvíťaziť,” zhodnotil spokojný tréner Nashvillu Peter Laviolette.

Tribúny anaheimskej arény Honda Center rozburácal v 13. min druhej tretiny úvodným gólom domáci Chris Wagner, Nashville však 41 sekúnd pred koncom prostredného dejstva vyrovnal vďaka bekhendovému zakončeniu Colina Wilsona v presilovej hre. “Predátori” sa ujali vedenia v 52. min zásluhou gólu Pontusa Aaberga, ktorý dorazil za Bernierov chrbát strelu Filipa Forsberga. Triumf hostí spečatil necelú minútu pred koncom gólom do prázdnej bránky Austin Watson. Dvadsaťpäťročný útočník pri svojom druhom presnom zásahu v play-off 2016/2017 zúžitkoval zlyhanie materiálu na strane domácich – Jakob Silfverberg pri pokuse o prihrávku zlomil hokejku a brániaci sa hráči Nashvillu sa zmocnili puku.

Gibson chce chytať

“V tretej tretine sme sa vôbec nehýbali. Nesnažili sme sa tak, ako by som to rád videl. Musíme hrať oveľa lepšie,” hromžil po stretnutí kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf.

Predators môžu o svojom postupe rozhodnúť už v pondelkovom zápase na vlastnom štadióne. Do bránky Anaheimu by sa opäť mohol postaviť John Gibson. “Povedal, že je pripravený chytať, ale možno zaňho hovoril adrenalín. O tom, kto napokon nastúpi, sa rozhodneme, až keď prídeme do Nashvillu,” uviedol kouč “káčerov” Randy Carlyle. “Na sobotňajší zápas rýchlo zabudneme a pripravíme sa na ten ďalší. Oddýchneme si a budeme hrať lepšie, ako sme hrali dnes,” dodal 61-ročný tréner.

Finále play-off NHL

hrá sa na štyri víťazstvá

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Anaheim Ducks – Nashville Predators 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) – stav série 2:3

Góly: 33. Wagner (Montour, Silfverberg) – 40. C. Wilson (Sissons, P. K. Subban), 52. Aaberg (F. Forsberg, Ekholm), 60. Watson