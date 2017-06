Video: Nemci v semifinále ME vo futbale do 21 rokov vyradili Angličanov, rozhodol rozstrel

TYCHY 27. júna (WebNoviny.sk) – Futbalisti Nemecka v Tychách v utorkovom prvom semifinále zvíťazili 4:3 v rozstrele z 11 m nad rovesníkmi z Anglicka a postúpili do finále na ME 2017 hráčov do 21 rokov v Poľsku. Po 90 minútach aj následnom predĺžení bol stav nerozhodný 2:2.

Angličanom patril úvod duelu, neskôr iniciatívu prevzali Nemci, ktorí v 35. min otvorili skóre presnou hlavičkou Selkeho. O šesť minút neskôr zmazal manko Angličanov Gray a o obrat sa päť minút po prestávke postaral Abraham.

V 70. min však striedajúci Platte vyrovnal na 2:2, tento zásah napokon poslal súboj do predĺženia. V ňom sa o víťazovi nerozhodlo, rozstrel v piatich sériách priniesol štyri úspešné pokusy Nemecka a tri v podaní Anglicka. V piatej sérii skóroval Amiri, vzápätí ho nenapodobnil Redmond.

Nemci v piatkovom finále (hrá sa v piatok od 20:45 v Krakove) vyzvú Španielov, ktorí v semifinále zásluhou hetriku Saúla Ňígueza zdolali Talianov.

ME vo futbale do 21 rokov – semifinále

TYCHY

Anglicko – Nemecko 2:2 po predĺžení (2:2, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 41. D. Gray, 50. Abraham – 35. Selke, 70. Platte, rozhodujúci pokus v rozstrele: Amiri, rozhodoval: Mažeika (Lit.)