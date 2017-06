Hapal by mal za svoje výroky na ME do 21 rokov dostať trest, myslí si tréner Talianska

KRAKOV 26. júna (WebNoviny.sk) – Na kritické slová trénera slovenských reprezentantov do 21 rokov Pavla Hapala o tom, že súboj Nemcov s Talianmi (0:1) na ME v Poľsku bol neférovou fraškou a futbalovou hanbou, zareagoval tréner Talianov Luigi Di Biaggio nasledovne.

“Pavel Hapal zjavne ten zápas nevidel a ja len dúfam, že UEFA ho za tie slová potrestá. Čo povedal, patrí do ríše absurdnosti.” Di Biaggia citoval aj portál football-italia.net.

Taliani zdolali Nemcov (1:0) v sobotňajšom súboji v Tychách a tento výsledok obom tímom stačil na postup do semifinále na úkor Slovákov, ktorí mali v sumáre všetkých troch vystúpení v A-skupine o gól horšie skóre ako ich nemeckí súperi (5:1, resp. 6:3). A práve Nemci postúpili do semifinále ako najlepší tí z druhách miest.

“Keď počujem toto sťažovanie sa, som nahnevaný aj sklamaný po tom, čo sa dialo na trávniku. Bolo tam totiž sedem napomínaní žltou kartou. pred dvoma rokmi sme sa my mohli sťažovať, ale neurobili sme to,” dodal Di Biaggio, bývalý 31-násobný taliansky reprezentant.

V súvislosti s údajným neférovým prístupom nemeckých a talianskych futbalistov sa oficiálnym listom na Európsku futbalovú úniu obrátili prezident Slovenského futbalového zväzu aj slovenský premiér. Ján Kováčik aj Robert Fico apelovali na šéfa UEFA Aleksandra Čeferina, že súboj mladých Nemcov s Talianmi sa neodohrával v duchu fair-play a že je potrebné zamyslieť sa nad zmenou pravidiel na záverečnom turnaji ME do 21 rokov.

Semifinálový program na ME do 21 rokov sa začne v utorok o 18.00 h súbojom Anglicko – Nemecko v Tychách a vyvrcholí od 21.00 h v Krakove zápasom Španielsko – Taliansko. “Ak sa Angličania a Španieli dostanú do finále, rád si to pozriem, no inak už sa na tento futbal pozerať nebudem,” uviedol okrem iného Pavel Hapal pred slovenskými médiami v Poľsku.