Video: Nominovali desiatku gólov, z ktorých sa tri budú uchádzať o Cenu Ferenca Puskása

Aj švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič, kapitán argentínskej reprezentácie Lionel Messi či taliansky zakončovateľ Fabio Quagliarella sú medzi desiatkou nominovaných na Cenu Ferenca Puskása Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za najkrajší gól roka. Jej úradujúcim držiteľom je Egypťan Mohamed Salah z anglického FC Liverpool.

Ibrahimovič, ktorý pôsobí v zámorskej Major League Soccer v tíme Los Angeles Galaxy, si nomináciu vyslúžil za akrobatické zakončenie v dueli proti FC Toronto.

Messi ešte nezvíťazil

Najvýraznejšia postava španielskeho FC Barcelona Messi sa uchádza o spomenutú individuálnu poctu technickým oblúčikom do siete Betisu Sevilla. Tridsaťdvaročný rodák z Rosaria je vo vybranej desiatke siedmykrát, doteraz sa mu nepodarilo zvíťaziť.

Quagliarellu, ktorý na MS 2010 v JAR skóroval v zápase skupinovej fázy proti Slovensku (2:3), dostala do elitnej spoločnosti efektná „pätička“ zo zápasu proti Neapolu.

Pekné góly strieľajú aj ženy

Ako uviedol web FIFA, v desiatke nominovaných sú aj Brazílčan Matheus Cunha z RB Lipsko, Kamerunčanka Ajara Nchoutová, Kolumbijčan Juan Fernando Quintero, Američanka Amy Rodriguezová, severoírska futbalistka Billie Simpsonová, Angličan Andros Townsend a Maďar Dániel Zsóri.

Do ankety sa môžu zapojiť futbaloví fanúšikovia online hlasovaním na internetovej stránke www.FIFA.com, a to do 1. septembra. Po tomto termíne zverejní FIFA trojicu finalistov, z ktorej vzíde víťaz, toho vyhlásia 23. septembra počas slávnostného galavečera v talianskom Miláne. V roku 2012 sa víťazom ankety stal Slovák Miroslav Stoch.