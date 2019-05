Video: Osaková bola v zápase na Roland Garros veľmi nervózna, Schmiedlová mala šancu na postup

PARÍŽ 29. mája (WebNoviny.sk) – V prvom sete uštedrila svetovej jednotke „kanára“ a v druhom dvakrát podávala na víťazstvo a bola dve loptičky od neho. Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová mala v utorok na Roland Garros v Paríži na dosah najväčší zápasový úspech kariéry.

Napokon však duel so svetovou jednotkou Naomi Osakovou nedotiahla do víťazného konca. Spočiatku nevýrazná a často nepresná 21-ročná Japonka zlomila o tri roky staršiu Slovenky v tajbrejku druhého setu. Vyhrala ho 7:4 a od tej chvíle prepustila súperke už len jediný gem.

Dokáže hrať proti každému

„Teraz to vidím, že dokážem hrať proti každému. Aj Naomi je iba človek a dnes som ju určite mohla zdolať. Nezvládla som to vo svojej hlave, nebolo to ľahké. Je vidno, prečo je ona svetová jednotka. V dôležitom momente som znervóznela. Prehra ma bolí, pretože som mala mnoho šancí na postup,“ povedala Schmiedlová podľa webu updatetrendnews.com.

„Myslím si, že taká nervózna som počas zápasu dosiaľ nikdy nebola. Najmä v prvom sete ste to mohli vidieť. Normálne som nevedela udrieť do loptičky tak, aby skončila v kurte. Zvyčajne sa počas zápasu zvyknem upokojiť, ale teraz to tam zostalo kdesi vo mne dlhší čas. Nakoniec som to otočila silou vôle či tak nejako,“ sypala si po víťazstve popol na hlavu Osaková, cituje ju oficiálny portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Japonská kométa svetového tenisu vyhrala vlani US Open a začiatkom tohto roka aj Australian Open. Na Roland Garros by rada zaútočila na tretí grandslamový triumf v sérii, ale s výkonom z utorka na to asi nebude mať nárok. Zatiaľ iba predĺžila sériu víťazných zápasov na elitných turnajov „V4“ na pätnásť.

Najlepší výsledok na turnajoch veľkej štvorky

„Môžem vám povedať logické dôvody toho, prečo som tak hrala, keď ja sama nie som logická osoba?,“ uťahovala si Osaková sama zo seba. Po chvíli sa však predsa len odhodlala pre objektívnejší komentár svojho výkonu. „Prvýkrát v kariére som hrala zápas na grandslamovom turnaji ako svetová jednotka a tiež som nikdy predtým nebola na hlavnom dvorci Philippa Chatriera. Teraz to bolo po prvý raz. Asi som príliš chcela ukázať, že na to mám.“

Schmiedlová (90. v rebríčku WTA) si uvedomovala, že tak blízko víťazstva nad svetovou hráčkou číslo 1 dlho nemusí byť. „Každý to videl, že som bola naozaj blízko. Mala som veľa šancí a veľmi ma to bolí. Ona je svetová jednotka a obdivujem jej hru. Napriek tomu som mala vyhrať tento zápas, možno nabudúce,“ cituje Schmiedlovú wtatennis.com.

Rodáčka z Košíc Schmiedlová sa v hlavnej súťaži v Paríži predstavila šiestykrát. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2014, kedy ju v treťom kole vyradila Španielka Garbine Muguruzová-Blancová. Pre Schmiedlovú je to dosiaľ najlepší výsledok na turnajoch veľkej štvorky.

Vlani jej v Paríži vystavila stopku už v 1. kole Rumunka Irina-Camelia Begová. Ešte v roku 2012 sa na parížskej antuke dostala do finále dvojhry junioriek, v ktorom nestačila v troch setoch na Nemku Anniku Beckovú.