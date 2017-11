Video: Ottawa ťahá v NHL čiernu sériu, Boston tesne zvíťazil a Chára získal jednu „plusku“

Vstup do galérie TU!

BOSTON 30. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Zdeno Chára odohral takmer 24 minút pri tesnom triumfe hokejistov Bostonu Bruins 3:2 nad hráčmi Tampy Bay Lightning v severoamerickej NHL.

Rodák z Trenčína získal jednu „plusku“, prezentoval sa štyrmi strelami na bránku a zablokoval jeden strelecký pokus súpera.

Po vynechaní šiestich zápasov pre zranenie sa vrátil do akcie kanadský krídelník Bruins Brad Marchand a hneď získal dve asistencie.

„Blesky“ zdramatizovali zápas

Hokejisti Bostonu viedli v 26. min už 3:0 presnými zásahmi Charlesa McAvoya, Rileyho Nasha a Toreyho Kruga, hráči Tampy Bay znížili na rozdiel jediného gólu, keď sa presadili Andrej Šustr a Steven Stamkos.

Hosťom sa už nepodarilo vyrovnať. Gólman „medveďov“ Tuukka Rask ukončil osobnú štvorzápasovú sériu prehier. Svojmu tímu pomohol 19 úspešnými zákrokmi. „Je to skvelé. Potreboval som konečne zvíťaziť,“ tešil sa podľa nhl.com fínsky brankár.

„Ak by sme mali už od úvodu zápasu rovnakú psychickú pohodu, akú sme mali v závere, výsledok by bol pravdepodobne iný. Rozdiel v skóre bol v tretej tretine už dosť veľký,“ povedal kapitán „bleskov“ Steven Stamkos.

Čierna séria Senators

Hráči Ottawy Senators natiahli sériu neúspechov už na sedem zápasov po sebe a podľahli hokejistom Montrealu Canadiens 1:2.

Jediný gól „senátorov“ strelil Mark Stone. V drese domáceho Montrealu skóroval Jonathan Drouin z trestného strieľania a víťazný gól pridal Phillip Danault. Canadiens o triumfe rozhodli v druhej tretine v rozpätí 2:18 min, keď strelili oba góly.

„Bol som trochu nervózny. Je to trochu iné, ako nájazdový rozstrel po zápase. Prišiel som tam a mal som v hlave dva pohyby. V poslednej chvíli som sa rozhodol pre strelu,“ okomentoval trestné strieľanie Drouin

Karlsson nebodoval už v siedmich zápasoch

Brankár Montrealu Carey Price zastavil 27 z 28 striel súpera, jeho náprotivok Mike Condon zneškodnil 29 z 31 striel domácich. Canadiens triumfovali tretíkrát po sebe a tretíkrát po návrate Pricea do bránky po zranení.

„Po stretnutí sme mali na konte 41 bodyčekov a 65 streleckých pokusov. Chlapci do toho dali všetko. V poslednom čase to je tak, že hráme dobre, no nedokážeme premieňať šance. Naopak, súper vždy tie góly dá,“ lamentoval tréner Ottawy Guy Boucher.

Švédsky kapitán Senators Erik Karlsson nebodoval už v siedmich zápasoch, čo je jeho najdlhšia séria bez bodu od nováčikovskej sezóny 2009/2010. Vtedy nezískal ani bod v ôsmich zápasoch.

Sumáre NHL

streda

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 8. McAvoy (Pastrňák, Marchand), 18. Riley Nash (Heinen, Marchand), 26. Krug (Spooner, McAvoy) – 31. Šustr (Coburn, Kunitz), 43. Stamkos (Kučerov, Sergačov)

Zdeno Chára (Boston) 23:52 min, +1, 4 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera

Montreal Canadiens – Ottawa Senators 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 23. Drouin (z trest. strieľania), 26. Danault (A. Shaw, Pacioretty) – 5. Mark Stone

St. Louis Blues – Anaheim Ducks 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Góly: 57. Brodziak (Jaškin, Edmundson), 60. Brodziak (Sobotka, Parayko) – 5. Vermette (Roy, Beauchemin), 21. Roy (Silfverberg, Fowler), 24. Vermette (Wagner, Bieksa)

Colorado Avalanche – Winnipeg Jets 3:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)

Góly: 14. Kerfoot (Compher, MacKinnon), 52. Zadorov (Comeau, G. Bourque), 61. MacKinnon (Kerfoot, Barrie) – 9. Morrissey (Scheifele, B. Tanev), 45. Little (Ehlers, Byfuglien)