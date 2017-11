Video: Ovečkin sľúbil 13-ročnému chorému fanúšikovi gól a hetrikom pokoril Toronto

WASHINGTON D. C. 26. novembra (WebNoviny.sk) – Ruský hokejista Alexander Ovečkin pred sobotňajším zápasom s Torontom v zámorskej NHL sľúbil 13-ročnému fanúšikovi, že pre neho strelí gól. Slovo nielen dodržal, ale presadil sa hneď trikrát a zariadil triumf Capitals 4:2.

V šatni sa stretol s celým tímom

„Nič viac som si ani nemohol želať,“ povedal po stretnutí Alex Luley, ktorý v dôsledku rakoviny prišiel o časť nohy. Napriek hendikepu sa stále venuje hokeju, hráva za tím Niagara Falls Flyers.

„Veľmi ma potešilo, keď dal prvý gól. Druhý bol skvelý. V závere som bol nervózny či sa mu podarí skórovať aj tretíkrát, bolo úžasné, že mu to vyšlo,“ dodal Luley, ktorý sa pred zápasom stretol v šatni s celým tímom. Ovečkin mu tiež daroval podpísaný výstroj.

Ruský „snajper“ sa svojím prvým sobotňajším gólom (574. v kariére NHL) dostal pred Mika Bossyho na 21. priečku historickej tabuľky najlepších kanonierov. Za Marcom Recchim aktuálne zaostáva o 1 gól. Zároveň strelil 217. gól v početnej výhode, v tomto smere sa zasa vyrovnal Mikovi Gartnerovi a Jaromírovi Jágrovi na desiatom mieste severoamerickej profihistórie.

Vďaka hetriku sa dostal pred Bossyho

Dovŕšením dvadsiateho hetriku v kariére 9 sekúnd pred koncom tretej tretiny do prázdnej bránky sa dostal na métu 18 gólov v tejto sezóne a symbolicky prevzal žezlo topkanoniera sezóny po krajanovi Nikitovi Kučerovovi z Tampy Bay.

„Áno, je to história. Dostať sa pred Mika Bossyho je niečo výnimočné. Moja rodina je na mňa hrdá, ale ja mám pred sebou ešte dlhú cestu,“ vravel Ovečkin na webe NHL. „Mal som pocit, že má zasa 19 rokov. Verím, že čo najdlhšie zostane 19-ročný… Keď Alex korčuľuje, je to veľký a silný muž na ľade a jeho strela? To je explózia z hokejky, strelecký výbuch,“ nešetril chválou na Ovečkina tréner Capitals Barry Trotz.