Video: Peter Sagan dosiahol sté víťazstvo v profikariére, v Québecu prešpurtoval veľkých rivalov

QUÉBEC CITY 8. septembra (WebNoviny.sk) -Prvá z dvojice kanadských prestížnych cyklistických klasík Grand Prix Cycliste de Québec (201,6 km) sa stala korisťou Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe.

Víťaz absolvoval klasikársku trať na pretekoch zaradených do vrcholnej kategórie UCI WorldTour v čase 5:00:31 h. Dvojnásobný a úradujúci majster sveta zaútočil v posledných 150 m a v špurte do kopca suverénne zdolal svojich veľkých rivalov Belgičana Grega van Avermaeta (BMC Racing) a Michaela Matthewsa (Sunweb). Aj vlani v Québecu Sagan zvíťazil pred Van Avermaetom.

Lepšie by bolo žiť sto rokov

Peter Sagan si vo veku 27 rokov pripísal jubilejné sté víťazstvo v profikariére na ceste. V tejto sezóne už má 11 triumfov, z toho desať na podujatí World Tour. Pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Nórsku žilinský rodák potvrdil, že forma mu nechýba.

„Boli to akoby rovnaké preteky ako pred rokom. Vyvíjali sa veľmi podobne. Posledný kilometer a tradičný útok Rigoberta Urána a potom to isté v posledných 100 m. Vo finále pretekov to bolo hektické. Rozhodol som sa, že pôjdem do toho 100 či 150 m pred cieľom. Ďakujem svojmu tímu, odviedol úžasnú prácu. Počas celého dňa boli naši jazdci vpredu a v posledných troch okruhoch kontrolovali situáciu,“ uviedol Peter Sagan, citoval ho aj web Cyclingnews. K stému triumfu v kariére filozoficky podotkol:

„Stovka je pekné číslo, ale možno by bolo lepšie žiť sto rokov. Je to milé vyhrať stokrát, ale nikdy netreba mať dosť. Ak sa raz s niečím uspokojíte, nebudete ďalej rásť. A to predsa všetci chceme, zlepšovať sa.“

Favoriti sa skrývali v pelotóne

Na mestskom členitom profile v Québec City so štyrmi stúpaniami cyklisti absolvovali 16 okruhov po 12,6 km, čiže dovedna 201,6 km a celkovo odjazdili 2976 výškových metrov. O hlavný únik sa postarala štvorica Tyler Williams (Israel Cycling Academy), Pier-André Coté (tím Kanada), Tosh van der Sande (Lotto Soudal) a Baptiste Planckaert (Kaťuša – Alpecin).

V istých momentoch mali k dobru pred hlavným poľom takmer 10 minút, ale s pribúdajúcimi kilometrami a blížiacim sa cieľom ich náskok pravidelne klesal. Ako prvý nestačil tempu skupiny v úniku mladý Kanaďan Coté, ktorý sa odpojil približne 65 km pred cieľom. Do záverečných troch okruhov vchádzala na čele už len dvojica Belgičanov Van der Sande a Planckaert, pelotón vtedy zaostával už len o dve a pol minúty. Šestnásť kilometrov pred cieľom bol celý balík pokope a začali sa množiť ataky. Pri nájazde do posledného 12,6 km dlhého okruhu mal drobný náskok Belgičan Sean de Bie (Lotto Soudal), ale jeho pokus mal len epizódne trvanie. Favoriti vrátane Petra Sagana či Grega van Avermaeta boli ešte 10 km pred cieľom pokojní, skrývali sa v pelotóne.

Saganovi pomohli spolujazdci z tímu

V stúpaní na Cote de la Montagne 4 km pred páskou bol Sagan takticky už vo veľmi výhodnej pozícii vpredu aj zásluhou spolujazdcov z Bora-Hansgrohe. Nemecký tím kontroloval situáciu na čele aj v druhom stúpaní Des Glacis 2,2 km pred cieľom a to platilo aj v nájazde do posledného kilometra. Potom sa objavil vpredu Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), Sagan sa postupne posúval dopredu. V posledných 200 m pred cieľom Sagan vyrazil dopredu zo štvrtej-piatej pozície a nedal konkurentom šancu.

Na preteky v Québec City nadviažu o dva dni neskôr podobné v Montréale. Rovnako pôjde o mestskú klasiku, 8. ročník Grand Prix Cycliste de Montréal. Vlani tam triumfoval Greg van Avermaet pred Petrom Saganom a Talianom Diegom Ulissim. Sagan si pripísal v Montréale triumf v roku 2013 ešte vo farbách tímu Cannondale.

Pre väčšinu účastníkov kanadských klasík ide o prípravu na septembrový posledný vrchol sezóny – majstrovstvá sveta na ceste v nórskom Bergene. Preteky mužov s hromadným štartom budú na programe 24. septembra.

Grand Prix Cycliste de Québec (201,6 km):

1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 5:00:31 h, 2. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 4. Alexis Vuillermoz (Fr.) Ag2R La Mondiale, 5. Tim Wellens (Belg.) Lotto Soudal, 6. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Cannondale-Drapac – všetci rovnaký čas ako víťaz.