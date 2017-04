Video: Prebudený Ronaldo zarmútil Mníchov, Atlético zdolalo Leicester

DORTMUND 12. apríla (WebNoviny.sk) – Vďaka dvom gólom prebudeného kanoniera Cristiana Ronalda zvíťazil Real Madrid na trávniku Bayernu Mníchov 2:1 v prvom súboji štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017.

Kanonier trpel suchotami

Ronaldo predtým v tomto ročníku LM skóroval iba v prvých dvoch zápasoch skupinovej fázy a jeho gólové suchoty trvali neuveriteľných 659 minút. Aktuálne to boli 96. a 97. gól v podaní Ronalda v Lige majstrov, potvrdil nimi status historicky najlepšieho strelca.

Obhajca celkového prvenstva z Madridu v Allianz Arene dlhé minúty ťahal za kratší koniec. V 25. min sa Bayern ujal vedenia gólovou hlavičkou Artura Vidala a aktívny Čiľan mohol v nadstavenom čase prvého polčasu pridať aj druhý gól, ale z pokutového kopu prestrelil bránku Keylora Navasa.

Bayern hral v oslabení

Po prestávke to bol zrazu iný zápas, začal v ňom úradovať vlani najlepší svetový futbalista. V 47. min volejom po centri Daniela Carvajala Ronaldo vyrovnal a o 30 minút neskôr pridal aj druhý gól lídra španielskej La Ligy. To už hral Bayern bez vylúčeného Javiho Martíneza, ktorý v rozpätí štyroch minút (58.- 61.) vyfasoval dve žlté karty a tým aj červenú. Oslabený Bayern už do konca zápasu nič nevymyslel a v odvete v utorok 18. apríla v Madride bude mať oveľa lepšiu východiskovú pozíciu Real.

Mníchovské mužstvo ťahalo v LM na domácom trávniku 16-zápasovú sériu bez prehry, počas ktorej dosiahlo impozantné skóre 58:9. Posledným tímom, ktorý v európskom pohári číslo jeden dokázal triumfovať v Allianz Arene, bol 29. apríla 2014 práve Real Madrid (4:0). Bayern Mníchov a Real Madrid sa na európskej pohárovej scéne stretli už dvadsiaty tretíkrát. Lepšiu štatistiku stále má nemecký klub, ktorý vedie na víťazstvá, ale už len 11:10.

Atlético nepustilo “líšky” do ničoho

Hráči Atlética Madrid doma zvíťazili nad súpermi z Leicestru City 1:0. Jediný gól duelu na Štadióne Vicenteho Calderóna strelil v 28. min Antoine Griezmann z pokutového kopu po faule Marca Albrightona. Aj druhý polčas patril domácim.

Vlaňajší finalista Atlético svojho anglického súpera prakticky do ničoho nepustilo, v strelách na bránku to bolo 4:0 a mimo nej 7:3 pre španielskeho zástupcu. Napriek tomu výsledok 0:1 zaručuje pre Leicester City do odvety reálnu šancu pobiť sa o postup. Odveta je na programe v utorok 18. apríla.

Liga majstrov 2016/2017

prvé štvrťfinále

Bayern Mníchov (Nem.) – Real Madrid (Šp.) 1:2 (1:0)

Góly: 25. Arturo Vidal – 47. a 77. Cristiano Ronaldo ŽK: 47. Xabi Alonso, 58. Javi Martínez, 90. Arturo Vidal – 44. T. Kroos, 45. Carvajal, ČK: 61. Javi Martínez (po 2. ŽK), rozhodoval: Rizzoli (Tal.), 70 000 divákov

Zostavy:

Bayern: Neuer – Lahm, Javi Martínez, J. Boateng, Alaba – Xabi Alonso (64. Bernat), Arturo Vidal – Robben, Thiago Alcantara, Ribéry (66. Douglas Costa) – T. Müller (81. Coman)

Real Madrid: K. Navas – Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo – Modrič (90.+ Kovačič), Casemiro, T. Kroos – Bale (59. Asensio), Benzema (83. James Rodríguez), C. Ronaldo



Atlético Madrid (Šp.) – Leicester City (Angl.) 1:0 (1:0)

Gól: 28. Griezmann (z pok. kopu), ŽK: 27. Albrighton, 49. Benalouane, 58. Huth (všetci Leicester), rozhodoval: Eriksson (Švéd.), 51 423 divákov

Zostavy:

Atlético: Oblak – Juanfran, S. Savič, Godín, Filipe Luís – Saúl Ňígúez, Gabi, Koke, Carrasco (65. A. Correa) – Fernando Torres (75. Partey), Griezmann

Leicester: K. Schmeichel – D. Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs – Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton – Vardy (77. Slimani), Okazaki (46. A. King)