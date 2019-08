Video: Roche je novým lídrom na Vuelte, druhú etapu po sóle ovládol Quintana

Kolumbijčan Nairo Quintana z tímu Movistar sa stal víťazom 2. etapy na 74. ročníku pretekov Vuelta a Espaňa. Quintana približne 3 km pred koncom etapy z Benidormu do Calpe (199,6 km) ušiel silnej skupine piatich spolujazdcov v úniku a svoje sólo doviedol do víťazného konca.

Druhý skončil s odstupom 5 sekúnd Ír Nicolas Roche (Sunweb) a tretie miesto si vybojoval Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma).

V celkovom poradí vedie Roche

Roche sa vďaka bonifikácii stal novým lídrom pretekov s náskokom dve sekundy pred Quintanom a 8 sekúnd pred ďalším Kolumbijčanom Rigobertom Uránom (EF Education First).

Po úvodnej tímovej časovke a triumfe Astany bol lídrom pretekov ďalší zo skupiny kolumbijských favoritov Miguel Ángel López, ale v nedeľu prišiel do cieľa až na 15. mieste s mankom 37 sekúnd a celkovo klesol na piatu priečku (+33). Slováci na Vuelte chýbajú.

Druhá etapa na Vuelte bola členitá a jej súčasťou boli aj tri horské prémie druhej a tretej kategórie. Najmä 20,6 km dlhé stúpanie Puerto de Confrides s priemerom 3,6% už v úvodných 40 km preverilo pelotón, ktorý sa rozdrobil na viacero skupiniek. Náročnosť etapy zvyšovalo aj veľké teplo na jej trase.

Quintana tento etapový triumf nečakal

Dvadsaťdeväťročný Quintana si pripísal 39. víťazstvo v kariére a po etape tradičný vrchár priznal, že tento triumf nečakal. „Nikdy som nevyhral takýto typ etapy, až dnes. Všetko je však raz po prvý raz. Dodá mi to chuť do ďalších etáp. Musím sa poďakovať svojmu tímu, Alejandro Valverxde bol vpredu do samého konca. Bola to výborná práca,“ uviedol Nairo Quintana v prvom televíznom rozhovore.

„Pred touto etapou som dostal textovú správu, aby som sa pokúsil o líderskú pozíciu. Tušil som, že to dnes nebude pre šprintérov, ale v pelotóne je aj veľa skvelých klasikárov. Nakoniec sa to podarilo, hoci som v to až tak neveril. Je to skvelý pocit obliecť sa do červeného dresu. Podarilo sa mi to na Vuelte po druhý raz v kariére. Dve sekundy náskoku nie je veľa, ale pokúsim sa ho udržať čo najdlhšie,“ skonštatoval Nicolas Roche vo vysielaní Eurosportu.

V pondelok pokračuje Vuelta 3. etapou s dĺžkou 188 km z Ciudad del Juguete do Alicante a jej záver by mal byť šprintérsky.