Video: Sagan bol prekvapený z rýchleho vytvorenia úniku v úvode 17. etapy Tour de France 2019 a vyjadril sa aj k počasiu

Slovenský cyklista Peter Sagan v 17. etape tohtoročnej Tour de France o víťazstvo nebojoval. Nepodarilo sa mu dostať do 33-členného úniku, ktorému neaktívny pelotón umožnil bojovať o víťazstvo.

Žilinský rodák síce nepotvrdil rolu jedného z favoritov etapy, ale aspoň ušetril sily pred troma náročnými alpskými skúškami. V cieli ho napokon klasifikovali na 131. mieste, jeho 85-bodový náskok v súťaži o zelený dres zostal nezmenený.

„Odišiel únik, ale nikto z dôležitých jazdcov pre mňa tam nebol. Myslel som, že to bude dlhšie trvať, ale zrazu 33 ľudí odišlo, čo nás trochu zaskočilo,“ povedal Peter Sagan pre RTVS.

Počasie robilo pretekárom opäť problémy

Následne sa vyjadril aj na margo počasia, ktoré opäť robilo pretekárom problémy. „Prvých 100 kilometrov bolo veľmi zlých, potom však spŕchlo a ochladilo sa o 20 stupňov. Na konci zase bolo 33 stupňov, ale to nie je moja vec, nech s tým niečo robí ten, čo to má na starosti,“ dodal.

Peter Sagan sa od štvrtka do soboty bude koncentrovať iba na to, aby náročné etapy zvládol v časovom limite. „Dôležité je prísť do Paríža. Nasledujúce tri dni sú veľmi ťažké. Zajtra je to 180 kilometrov hore – dole, ďalšia etapa je šialená. Pokúsim sa však dať zo seba to najlepšie,“ povedal trojnásobný svetový šampión v rozhovore pre televíziu Eurosport.

Tretí týždeň TdF je náročný

Majiteľ 113. profesionálnych víťazstiev je tímový hráč a vo zvyšnom priebehu Tour bude držať palce svojim kolegom bojujúcim v celkovom poradí.

„Tretí týždeň je náročný, no verím a dúfam, že to Emanuel Buchmann dobre zvládne. Prajem mu veľa energie, aby zostal vpredu celkového poradia a možno sa ešte priblížil k vyšším priečkam,“ dodal Sagan.

Ak nedôjde k predčasnému odstúpeniu z pretekov, tak slovenský cyklista bude mať ešte jednu šancu na zisk etapového víťazstva. Finišovať sa bude tradične na Elyzejských poliach v Paríži, kde Sagan už dvakrát skončil na druhej priečke.

Pri jeho premiére v roku 2012 ho zdolal Brit Mark Cavendish a o štyri roky neskôr nestačil na Nemca Andrého Greipela. Vlani bol v Paríži menoslov elitných šprintérov značne okresaný, v tomto roku zatiaľ z nich predčasne neskončil nikto.

Viac o téme: Tour de France 2019