Video: San Antonio je bližšie k finále konferencie, ale zranil sa mu Leonard

NEW YORK 10. mája (WebNoviny.sk) – Basketbalové San Antonio je jedno víťazstvo od postupu do finále play-off Západnej konferencie NBA, kde už čaká na súpera Golden State. V semifinálovej sérii o Texas Spurs v utorok zdolali Houston na domácej palubovke 110:107 po predĺžení a na zápasy vedú 3:2.

V piatom súboji ich nezastavilo ani zranenie Kawhiho Leonarda, ani triple-double Jamesa Hardena 33 bodov, 10 doskokov a rovnaký počet asistencií. Leonard v tretej štvrtine stúpil na nohu Hardena, poranil si členok a do konca riadneho hracieho času nastupoval v obmedzenom režime, v predĺžení už do hry nezasiahol. Zastúpil ho Danny Green, ktorý v nadstavenej päťminútovke strelil sedem zo svojich 16 bodov.

“Veľmi ma to škrelo, pretože som chcel hrať. O to som mal väčšiu radosť, keď som videl, ako to chlapci zvládajú aj bezo mňa. V šiestom zápase chcem hrať,” rezolútne vyhlásil Leonard.

Nestarnúci Manu Ginóbili si v stretnutí pripísal 12 bodov s jednou trojkou, mala poradové číslo 313 v kariére v play-off a to znamená 3. miesto v historických tabuľkách za Rayom Allenom (385) a Reggiem Millerom (320). V závere predĺženia navyše Argentínčan zblokoval trojkový pokus Hardena. Rockets už štvrtý raz za sebou nezvládli piaty zápas za stavu 2:2 a vo štvrtok budú pred vlastnými divákmi odvracať záver sezóny.

Semifinále play-off NBA

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Antonio – Houston 110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16 – 9:6) – stav série 3:2

Najviac bodov: Leonard 22 (15 doskokov), Mills 20, Aldridge 18 (14 doskokov) – Harden 33 (10 doskokov, 10 asistencií), Beverley 20, Ryan Anderson 19