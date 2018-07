Video: Skupina futbalistov uviazla v jaskyni v Thajsku, experti zvažujú možnosti záchrany

MAE SAI 3. júla (WebNoviny.sk) – Thajskí záchranári zvažujú, ako dostanú dvanástich chlapcov a ich futbalového trénera z čiastočne zatopenej jaskyne na severe krajiny, kde uviazli 23. júna. Skupinu objavili v pondelok a všetci sú v poriadku.

Guvernér provincie Čiang Rai v utorok ráno uviedol, že na evakuácii sa podieľa aj thajské námorníctvo. Jedna z možností, ako dostať obete von, je preplávať do bezpečia pod vodou so špeciálnymi maskami na dýchanie.

Záchranári však pokračujú aj v odčerpávaní vody. Skúmajú tiež horu a ďalšie možné vstupy do jaskyne. Experti tvrdia, že najbezpečnejším spôsobom, ako ich dostať von je počkať, kým klesne hladina vody.

Skupina chlapcov vo veku 11 až 16 rokov vošla do jaskyne Tham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai spolu so svojím 25-ročným trénerom 23. júna. Pátranie odštartovalo oznámenie matky jedného z chlapcov, že sa nevrátil z tréningu. Do akcie sa neskôr zapojili aj americká armáda a britskí jaskyniari.