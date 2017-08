Video: Skvelý Sagan predviedol fantastický špurt a na Okolo Poľska si udržal žltý dres lídra (aktualizované)

aktualizované: 20:10

ZABRZE 1. augusta (WebNoviny.sk) – Austrálčan Caleb Ewan z tímu Orica-Scott ovládol šprintérsku koncovku štvrtej až 238 km dlhej etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Okolo Poľska zaradených do kalendára World Tour. Ewan v záverečnom dlhom špurte v uliciach Zabrze zdolal Holanďana Dannyho van Poppela (Sky) a tretí skončil v žltom drese jazdiaci Slovák Peter Sagan, Líder tímu Bora-Hansgrohe Sagan si udržal pozíciu prvého muža pretekov.

Vďaka bonifikácií dokonca zvýšil svoj náskok na 10 sekúnd pred Belgičanom Dylanom Teunsom (BMC Racing), 16 sekúnd pred tímovým kolegom Poliakom Rafalom Majkom a 20 sekúnd pred Holanďanom Wilcom Keldermanom (Sunweb). Sagan je aj suverénnym lídrom bodovacej súťaže.

“Bola to veľmi dlhá etapa, dokonca by som povedal, že až príliš dlhá, vzhľadom na to, že sme išli na slnku a bolo horúco. Išlo sa veľmi rýchlo, priemerná rýchlosť bola 42 km/h. Tím celý deň tvrdo pracoval a kontroloval unikajúcich jazdcov, v záverečných desiatich kilometroch sme líderskú skupinku dostihli. V záverečnom šprinte som sa snažil zo všetkých síl, aby som získal tri, štyri bonusové sekundy, ale Ewan sa ukázal ako najrýchlejší,” uviedol pre oficiálny web tímu Bora-Hangrohe Peter Sagan.

Najsledovanejšia osoba

Peter Sagan je zatiaľ právom zatiaľ najsledovanejšou persónou na Okolo Poľska. V sobotu zvíťazil v úvodnej etape v Krakove, v nedeľňajšom “nedokončenom” špurte v Katoviciach skončil ôsmy a prišiel o žltý dres lídra, ale v pondelok si to vynahradil. V záverečnom prudkom stúpaní v Szczyrku s vypätím všetkých síl došiel do cieľa ako druhý a prinavrátil si najcennejší dres prvého muža pelotónu. V utorok ho potvrdil tretím miestom v Zabrze.

Preteky Okolo Poľska sú pre dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana prvými od skorého a kontroverzného vylúčenia z Tour de France. Na poľských cestách bol Sagan ešte v úvode svojej profikariéry v roku 2011 celkovým víťazom.

Líder klasifikácie

Peter Sagan vstupoval do štvrtej etapy ako majiteľ dvoch najcennejších tričiek, čiže ako líder celkovej klasifikácie aj bodovacej súťaže. Najdlhšia etapa tohtoročnej edície Okolo Poľska merala 238 km, jej podstatná časť sa odohrávala na rovinovom profile a jej záver v Zabrze mal patriť šprintérom.

Do úniku sa dostal poltucet cyklistov: Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), Bert-Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo), Toms Skujinš (Cannondale-Drapac), Nick Dougall (Dimension Data), Jan Tratnik (CCC Sprandi) a Pawel Bernas (Poľská reprezentácia). Holanďan Lindeman sa stal víťazom prvých dvoch rýchlostných prémií, tretiu ovládol Slovinec Tratnik. V úvode etapy bola aj jedna vrchárska prémia IV. kategórie, kde si 1 bod pripísal Lotyš Skujinš.

Tempo udával tím Bora-Hansgrohe

Náskok skupiny bol v istom čase takmer 7 minút, neskôr pokračovala už len pätica bez Lindemana. Na tri šesťkilometrové okruhy po Zabrze 18 km pred cieľom prišli jazdci v úniku s náskokom 1:10 min pred pelotónom, kde udával tempo tím Bora-Hansgrohe. Potom sa odhodlal k sólu francúzsky mladík Cavagna, ktorý si 14 km pred páskou utvoril polminútový náskok pred bývalými kolegami z úniku. Pelotón zaostával o celú minútu.

Francúzsky majster v časovke do 23 rokov bol lídrom aj pri vjazde do posledného 6 km okruhu pred cieľom, ale už len s maličkým náskokom 15 sekúnd pred hlavným poľom s celkovým lídrom Petrom Saganom. O ďalší kilometer ho pelotón “zhltol” a šprintérske tímy sa mohli chystať na očakávanú rýchlu koncovku.

Udržal si žltý dres

Dva kilometre pred cieľom sa už posúval dopredu aj Sagan. Slovenský majster sveta sa tentoraz dostal do záverečného dlhého špurtu, ale v ňom nestačil na Austrálčana Caleba Ewana a Holanďana Dannyho van Poppela. Bez problémov si však udržal žltý dres lídra pretekov.

Stredajšia 5. etapa meria 130 km a pôjde sa z Olimp Nagawczyny do Rzeszówa. Bude mať zvlnený profil a na trase budú aj štyri horské prémie druhej a tretej kategórie.

VÝSLEDKY – OKOLO POĽSKA 2017:

4. etapa (Zawiercie – Zabrze, 238 km): 1. Caleb Ewan (Aus.) Orica-Scott 5:38:49 h, 2. Danny van Poppel (Hol.) Sky, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Boy van Poppel (Hol.) Trek-Segafredo, 5. Sacha Modolo (Tal.) UAE Emirates, 6. Lorrenzo Manzin (Fr.) FDJ,… 39. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe – všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 4. etape: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 15:41:47 h, 2. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing +10 s, 3. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +16, 4. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +20, 5. Tom-Jelte Slagter (Hol.) Cannondale-Drapac +25, 6. Odd Christian Eiking (Nór.) FDJ +27, …134. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +24:15 min

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 70 bodov, 2. Danny van Poppel (Hol.) Sky 56, 3. Boy van Poppel (Hol.) Trek-Segafredo 46,