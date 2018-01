Video: Do Španielskej La Ligy mieri ďalší Slovák, Mazáň si zahrá s Lobotkom v Celte Vigo

ŽILINA / VIGO 5. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mazáň prestúpil z MŠK Žilina do španielskej Celty Vigo.

Informujú o tom weby týchto klubov. Dvadsaťtriročný ľavý obranca sa v novom pôsobisku stretne s krajanom, stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. Upísal do júna 2022. Trenčiansky rodák Mazáň pôsobil v Žiline od leta 2015, predtým hrával za FK Senica, poľský klub Podbeskidzie Bielsko-Biala a aj AS v rodnom meste.

„V prvom rade ďakujem, že som sa mohol stať súčasťou tohto klubu. Je to špeciálny moment v mojej kariére. Som rád, že tu môžem byť. Verím, že Celte pomôžem. Som tu dva dni, no mesto sa mi páči a verím, že ho so Stankom ešte spoznáme,“ povedal Mazáň pre spravodajstvo Celty. Mazáňa predstavia španielskym fanúšikom a médiám v pondelok o 12.00 h, patrí mu dres s číslom 15.

V najvyššej slovenskej súťaži odohral Mazáň 131 zápasov, v drese MŠK Žilina sa celkovo predstavil 57-krát a strelil jeden gól. Vlani bol pevnou súčasťou základnej zostavy tímu SR „21“ na júnových ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. V októbri debutoval v A-tíme SR v trnavskom zápase proti Malte (3:0) v rámci neúspešnej kvalifikácie o postup na tohtoročné MS do Ruska. V novembrovom trnavskom prípravnom súboji proti Nórsku (1:0) pridal svoj druhý štart v seniorskej reprezentácii.