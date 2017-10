Video: „Srbský Zlatan“ poslal svoj tím na MS 2018, Weissova budúcnosť na lavičke Gruzínska je otázna

BELEHRAD 10. októbra (WebNoviny.sk) – Srbská futbalová reprezentácia zvládla rozhodujúci zápas kvalifikácie MS 2018 proti Gruzínsku (1:0) a na budúci rok v Rusku sa predstaví v spoločnosti najlepších svetových mužstiev. Mužstvo trénera Slavoljuba Muslina mohlo oslavovať už v piatok, no plány mu zhatila prehra v Rakúsku (2:3).

V pondelok na belehradskej „Marakane“ išli Srbi pevne za svojím cieľom. Prvé dejstvo ešte ponúklo vyrovnaný priebeh, no po zmene strán sa už hralo prakticky na jednu bránku. Gruzínska hrádza dlho odolávala, ale napokon predsa povolila – v 74. min zaznamenal jediný zásah v stretnutí útočník gréckeho klubu PAOK Solún Aleksandar Prijovič.

Prijovič pri góle úplne stratil dych

Dvadsaťsedemročný rodák zo švajčiarskeho St. Gallenu priznal, že keď zbadal, ako sa lopta po jeho strele trepoce v gruzínskej sieti, úplne stratil dych.

„Môžem povedať, že to bol najväčší gól mojej kariéry. Už ako dieťa som sníval, že raz strelím dôležitý gól za moju krajinu. Som veľmi rád, že sme sa kvalifikovali na šampionát a potešili náš národ,“ cituje web Blic Sport slová „srbského Zlatana“, ako znie Prijovičova prezývka pre podobnosť so švédskym bombardérom Ibrahimovičom.

„Keď som strelil gól, len som ďakoval Bohu. Celé tie roky som čakal na chvíľu, ako bola táto. Bol to pre mňa skvelý deň. Prišiel som ako Srb zo zahraničia. Nemohol som si vybrať, kde sa narodím, ale srdcom som stopercentný Srb,“ dodal niekdajší hráč Legie Varšava či FC Sion.

Srbsko ako nástupnícka krajina niekdajšej Juhoslávie hralo na „mundiale“ aj v roku 2010 v JAR. Na šampionáte v Nemecku 2006 sa zúčastnilo ako Srbsko a Čierna Hora.

„Rok a pol sme spoločne pracovali a myslím si, že je to zaslúžený postup. Posledný krok býva najťažší. Blahoželám hráčom, je to ich víťazstvo. Zapísali sa do histórie. Pre našich fanúšikov sú to nádherné chvíle. Sme si vedomí toho, že sme v prvom polčase nehrali dobre a piskot publika bol možno opodstatnený. Cez prestávku sme si v šatni povedali, že musíme byť bojovnejší a vyhrať zápas,“ vyhlásil srbský kouč Slavoljub Muslin.

Weiss uznal kvality Srbov

Šesťdesiatštyriročný rodák z Belehradu mal vo svojom kádri aj dvoch hráčov so skúsenosťami zo slovenskej ligy. Záložník Nemanja Matič, ktorý pôsobil v MFK Košice (2007-2009), odohral proti Gruzínsku celé stretnutie. Niekdajší stopér Artmedie Petržalka Stefan Mitrovič (v sezóne 2009/2010, pozn.) sedel na lavičke náhradníkov.

„Naša skupina nemala výraznejšieho favorita. Boli v nej štyri silné tímy – Wales, Írsko, Rakúsko a my. Boli sme možno outsideri, ale od samého začiatku sme si verili. Nerozprávali sme veľa. Pred kvalifikáciou sme si akurát povedali, že musíme pozbierať plný počet bodov s Gruzínskom a Moldavskom a ďalej sa uvidí,“ skonštatoval neapolský stredný obranca Nikola Maksimovič.

Slovenský tréner na lavičke Gruzínska Vladimír Weiss uznal, že Srbsko z D-skupiny právom postúpilo na svetový šampionát.

„Bol to najlepší tím v našej skupine. Dušan Tadič je jeden z najlepších hráčov na svojom poste v Európe. Ďalej sú tam aj Nemanja Matič, Aleksandar Kolarov či Aleksandar Mitrovič. Srbsko má mnoho dobrých hráčov s veľkými skúsenosťami, pre viacerých z nich to bola posledná šanca prebojovať sa na MS. Náš tím si v Belehrade počínal fantasticky, ale chýba nám kvalita v ofenzíve. Je to niečo, na čom musíme popracovať, pretože bez gólov sa nedá vyhrať a zbierať body,“ povedal bývalý tréner slovenskej reprezentácie, ktorý podľa RTS taktiež uviedol, že stále nevie, či naďalej zostane trénerom Gruzínska.