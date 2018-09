Video: Thibaut Pinot v záverečnom stúpaní ovládol 15. etapu Vuelty, Sagan prišiel so stratou

aktualizované 9. septembra 18:51

COVADONGA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Francúzsky cyklista Thibaut Pinot sa stal víťazom 15. etapy pretekov Grand Tour Vuelta a Espaňa.

Jazdec tímu Groupama-FDJ mal najviac síl v záverečnom stúpaní na Lagos de Covadonga s dĺžkou 11,7 km a priemerným sklonom 7,2 %, kde využil taktizovanie súperov. Druhé miesto obsadil Miguel Ángel López z Astany, tretí finišoval Brit Simon Yates vo farbách Mitcheltonu-Scott, ktorý si udržal prvú priečku v celkovom hodnotení. Vďaka tomu strávi aj druhý voľný deň v červenom drese pre lídra podujatia.

Jediného Slováka v pelotóne 73. ročníka Vuelty Petra Sagana klasifikovali v cieli na 132. priečke s mankom viac ako 37 minút. V priebežnom poradí celých pretekov mu momentálne patrí 125. pozícia. Jazdec tímu Bora-Hansgrohe si zároveň udržal druhé miesto v bodovacej súťaži, no jeho odstup od prvého Alejandra Valverdeho (Movistar) sa zvýšil na 32 bodov.

Viacero pokusov o únik v úvode

„Bol to môj plán zaútočiť približne šesť kilometrov pred cieľom. Som relatívne ďaleko v celkovom poradí, tak som to chcel využiť. Spoliehal som sa na to, že ma ostatní protivníci nebudú chcieť nasledovať. Je to pre mňa veľké víťazstvo. Vždy som chcel triumfovať na všetkých troch Grand Tour a teraz sa mi to podarilo. Cieľom pre mňa naďalej zostáva celkové poradie, ale zároveň sa pripravujem aj na svetový šampionát,“ povedal 28-ročný Pinot v prvom televíznom rozhovore.

Úvodné kilometre etapy so štartom v mestečku Ribera de Arriba priniesli viaceré pokusy o únik, no vedúca skupina sa sformovala až po prvom kopci tretej kategórie Alto de Santo Emiliano (6,1 km/4,7 %), kde získal plný počet bodov Thomas De Gendt z Lotto-Soudal.

Mala dovedna dvanásť pretekárov a figurovali v nej Iván García Cortina (Bahrain Merida), Nicolas Roche (BMC Racing Team), Imanol Erviti (Movistar), Ben King (Dimension Data), George Bennett, Danny Van Poppel (Lotto NL-Jumbo), Tao Geoghegan Hart (Team Sky), Pierre Rolland (Education First-Drapac), Bauke Mollema, Fabio Felline (obaja Trek – Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) a Nick Schultz (Caja Rural-Seguros).

Pinot sa schoval v hustej hmle

Čelná dvanástka kvalitne spolupracovala a v jednom momente si vytvorila náskok šiestich minút. Pokope prešla dvakrát horskou prémiou prvej kategórie na Mirador del Fito. V prvom prípade mala dĺžku 7,1 km s priemerným sklonom 7,7 % a vyhral ju Mollema, pri druhom prejazde meral kopec 6,3 km s totožným priemerom a tentoraz uspel King. Približne 40 km pred cieľom sa začal únik deliť a Van Poppel s Rochom vypadli z hry o prvenstvo v etape. Vpredu zostalo desať mužov a tí absolvovali rýchlostnú prémiu v Cangas de Onís, kde triumfoval García Cortina.

Mladý Španiel chcel prekvapiť konkurentov sólovým únikom, ale nepodarilo sa mu to, pretože jazdci Astany v stúpaní roztrhali pelotón a ešte v prvej tretine cieľového kopca eliminovali jeho snahu. Posledná horská prémia špeciálnej kategórie na Lagos de Covadonga bola preto v réžii lídrov na celkové poradie. Ako prvý zaútočil zo skupiny Pinot a v hustej hmle sa úspešne schoval pred súpermi. V záverečných metroch sa ho snažil dostihnúť López, no musel sa uspokojiť s druhou pozíciou. Tretiu priečku obsadil držiteľ červeného dresu Yates.

Pondelok 10. septembra je na Vuelte voľným dňom, ktorý strávia cyklisti v Santanderi. V utorok ich čaká dôležitá individuálna časovka na 32 km zo Santillany del Mar do Torrelavegy.