Video: Tomáš Tatar si v NHL vylepšil osobný rekord, prežíva najlepšiu sezónu v kariére

MONTREAL 27. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník v službách Montrealu Canadiens Tomáš Tatar si v utorňajšom zápase zámorskej hokejovej NHL proti Floride Panthers vytvoril nový bodový rekord v profilige. Dvadsaťosemročný krídelník strelil dva góly a na jeden prihral, čo mu prinieslo honor prvej hviezdy duelu.

Najväčšia rola v kariére

Rodák z Ilavy zároveň pomohol kanadskému klubu k triumfu 6:1 a zvýšil jeho šancu na postup do play-off. Montreal v súčasnosti figuruje na poslednej priečke zaručujúcej účasť v bojoch o Stanleyho pohár.

„Všetci spoločne pracujeme, to je momentálne kľúč nášho úspechu. Snažíme sa hrať tvrdo vo všetkých zónach klziska a bojovať. Je to zábava byť na ľade s najlepšími spoluhráčmi na svete, užívame si to,“ vyjadril sa pre Montreal Gazette Tatar, ktorý prežíva z individuálneho hľadiska najlepšiu sezónu v kariére.

V 75 zápasoch základnej časti nazbieral 57 bodov (25+32), čím o jeden bod prekonal svoj výkon z ročníka 2014/15. Na ďalšie prípadné vylepšenie tejto štatistiky bude mať ešte 7 zápasov.

„Toto je pravdepodobne moja najväčšia rola v kariére. V Detroite som hral po boku viacerých skúsených hráčov a veľa som sa od nich naučil. Najmä od Pavla Daciuka, ktorý bol výborný v defenzíve a každý rok útočil na zisk Selke Trophy. Bolo neskutočné vyrastať popri takom hráčovi. Pomohlo mi to v hokejovom raste,“ zaspomínal si slovenský útočník.

Hrá v elitnej formácii Habs

Tatar je aktuálne súčasťou elitnej formácie Canadiens, v ktorej nastupujú okrem neho Kanaďania Phillip Danault a Brendan Gallagher.

Všetci traja hráči dosiahli v tejto sezóne svoje kariérne bodové maximá, ale ich veľkou devízou je aj spoľahlivá práca v defenzíve. „Zvyčajne čelíme najlepším hráčom súpera a berieme to ako výzvu. Jednoducho tvrdo pracujeme a snažíme sa dať viac gólov ako oni,“ pokračoval produktívny Slovák, ktorého čaká s „Habs“ ešte tvrdý boj o miestenku do play-off.

Montreal figuruje na ôsmej priečke vo Východnej konferencii, ktorá by mu zaručovala prienik do vyraďovacej fázy. Šancu na play-off však živí aj deviaty Columbus, na Canadiens stráca dva body a má zápas k dobru. „Je to všetko v našich rukách. Jednoducho musíme zvíťaziť v nasledujúcich zápasoch,“ dodal Tatar pre kanadské médiá.