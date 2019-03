Video: Toronto v šlágri NBA podľahlo Houstonu, obhajcov titulu zničili Celtics

OAKLAND 6. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Bostonu Celtics prežívali v zámorskej NBA temné obdobie, keď prehrali v piatich zo šiestich po sebe idúcich duelov, no náladu si vylepšili v utorok suverénnym víťazstvom nad obhajcom titulu Golden State Warriors 128:95.

Durant nedal ani jednu trojku

Najlepším strelcom zápasu sa stal náhradník Gordon Hayward. Deň po tom, ako ESPN zverejnilo rozsiahli článok o tom, ako zaostáva v tejto sezóne za očakávaniami a ako sa po rok trvajúcej pauze pre ťažké zranenie sa už možno nikdy nevráti do formy, nastrieľal najlepšie platený hráč Bostonu 30 bodov.

MVP ostatného finále Kevin Durant naopak nedal ani jednu trojku z piatich pokusov a zostal na 18 bodoch. „Vyzeralo to ako by sme neprišli hrať basketbal, ale cvičiť jogging. Nedali sme do toho všetko, bolo to trápne,“ hneval sa po zápase tréner Warriors Steve Kerr.

Šesťzápasová víťazná šnúra Rockets

Druhý najlepší tím ligy Toronto nestačil doma na rozbehnutý Houston a podľahol mu 95:107. Raptors dokázali zmazať v tretej štvrtine 22-bodový náskok súpera, no potom sa uspokojili a záverečnú dvanásťminútovku prehrali o 14 a pripísali si druhý nezdar za sebou.

Rockets ťahajú šesťzápasovú víťaznú šnúru. „Nie je dôležité, že sme už tretí v Západnej konferencii, ale to ako hráme. Na začiatku sezóny o nás všetci hovorili, boli sme posli zlých správ, no museli sme sa skrátka sústrediť na hru,“ povedal rozohrávač Chris Paul.

Philadelphia má po zranení Jonaha Boldena mimo hry už všetkých troch pivotov, no nezlomilo ju to. Zodpovednosť na seba vzal strelecký veterán J.J. Redick a šiestimi trojkami rozhodol zápas proti Orlandu (114:106). Oklahome City nepomohol ani návrat Paula Georga. Na palubovke Minnesoty neuspela 120:131, keď nedokázala zastaviť Karla-Anthonyho Townsa so 41 bodmi a 14 doskokmi.