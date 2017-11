Video: Úvod Svetového pohára v Poľsku patril nórskym skokanom, Česko postúpilo do 2. kola

WISLA 18. novembra (WebNoviny.sk) – Reprezentanti Nórska zvíťazili na mostíku HS-134 v poľskej Wisle v sobotňajšej úvodnej tohtosezónnej súťaži mužských družstiev v rámci nového ročníka Svetového pohára (SP) v skokoch na lyžiach 2017/2018.

Poliaci sa podelili o druhé miesto

O druhé miesto s odstupom 17,3 bodu sa podelili domáci Poliaci a Rakúšania, v konkurencii dvanástich krajín s mankom 33,8 bodu na Nórov skončili za medailovými stupňami Nemci. Do finálového 2. kola sa nedostali deviate v konečnom účtovaní Taliansko, ďalej Česko, Fínsko a Kazachstan.

Víťazné kvarteto v zložení Johann André Forfang, Anders Fannemel, Daniel-André Tande a Robert Johansson bolo po prvom kole ešte tretie, ale po absolvovaní ôsmich pokusov triumfovalo s celkovým súčtom 1023,8 bodu.

Úradujúci svetoví šampióni z marcového šampionátu vo fínskom Lahti Poliaci v „zlatej“ zostave z MS 2017 Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch neudržali líderské postavenie po 1. kole a museli sa vo Wisle uspokojiť s druhou priečkou, a to spoločne s Rakúšanmi, ktorí sa predstavili s kvartetom Daniel Huber, Clemens Aigner, Michael Hayböck a Stefan Kraft.

Viac ako 10-tisíc divákov sledovalo v rodisku bývalého skvelého poľského skokana na lyžiach Adama Malysza zaujímavú súťaž, napokon so zaslúženým nórskym triumfom.

Kraft nečakal taký výsledok Nemecka

„Na úvod je to dôležité víťazstvo, posilní to naše sebavedomie. Bola tu skvelá atmosféra, vždy sa lepšie skáče pred početnou diváckou kulisou. Mne osobne to takto veľmi vyhovuje,“ uviedol do mikrofónu Eurosportu člen víťazného nórskeho kvarteta Daniel-André Tande, ktorý podal v sobotu podvečer najhodnotnejší individuálny výkon zo všetkých skokanov: za 126,5 a 129 metrov prispel víťaznému družstvu ziskom 271,6 bodu.

„Skvelé, že sme s mladým tímom obsadili druhé miesto. Pred pretekmi sme si povedali, že by to mohlo vyjsť na pódium – a vyšlo to. Nemyslel som si však, že až za nami skončí Nemecko, v piatkovej kvalifikácii jednotlivcov sa predviedli ich pretekári vo výbornom svetle,“ vyjadril sa obhajca veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v SP Stefan Kraft z Rakúska.

Najďalej zaleteli v sobotu 45-ročný japonský „kamikadze“ Noriaki Kasai a Richard Freitag z Nemecka, obom v 2. kole namerali 130,5 metra.

Vo Wisle je v nedeľu 19. novembra na programe úvodná súťaž jednotlivcov v rámci Svetového pohára 2017/2018, prvé kolo sa začne o 15.00 h.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2017/2018

Wisla (Poľ.), mostík HS-134, sobota:

Muži – súťaž družstiev: 1. Nórsko (Johann André Forfang, Anders Fannemel, Daniel-André Tande, Robert Johansson) 1023,8 bodu, 2. Poľsko (Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch) 1006,5 a Rakúsko (Daniel Huber, Clemens Aigner, Michael Hayböck, Stefan Kraft) 1006,5, 4. Nemecko 990,0, 5. Japonsko 983,6, 6. Slovinsko 931,4, 7. Švajčiarsko 853,0, 8. Rusko 802,9 – absolvovali dve súťažné kolá, 9. Taliansko 379,0, 10. Česko 276,1, 11. Fínsko 192,4, 12. Kazachstan 191,6

Poradie v Pohári národov 2017/2018 (po 1 z celkového počtu 31 pretekov /dosiaľ sa uskutočnila 1 súťaž mužských družstiev/): 1. Nórsko 400 bodov, 2. Poľsko a Rakúsko – po 350, 4. Nemecko 250, 5. Japonsko 200, 6. Slovinsko 150