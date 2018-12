Video: V koalícii sa o predčasných voľbách nehovorilo, podľa Danka si to možno želala zúfalá opozícia

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – V koalícii sa podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka nehovorilo o možnosti predčasných parlamentných volieb. Ako povedal pre agentúru SITA, možno len opozícia v bufete rozprávala o predčasných voľbách.

„My sme o predčasných voľbách nerozprávali. Možno je to len zbožné želanie našej zúfalej opozície, ktorá okrem kriminalizovania a škandalizovania neponúka žiadny program. Jej jediná nádej je, že budú predčasné voľby. Skôr sa zamýšľam nad tým, čo by ľudia z opozície robili, keby začali riadiť štát pri tej pripravenosti a personálnej vybavenosti,“ vyhlásil Danko. Parlamentné voľby by sa mali v riadnom termíne konať v marci v roku 2020.