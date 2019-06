Video: Verstappen vyhral Veľkú cenu Rakúska, rozhodujúci manéver bol aj s „ťukom“ do Leclerca

Holanďan Max Verstappen na monoposte Red Bull sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Rakúska majstrovského seriálu formuly 1. Dvadsaťjedenročný mladík obhájil prvenstvo spred roka, keď v závere pretekov predstihol svojho rovesníka Charlesa Leclerca na Ferrari.

Tretie miesto si bez väčších problémov postrážil Fín Valtteri Bottas na Mercedese. Nemecký tím však po desiatich triumfoch v rade nedosiahol na víťazstvo a úradujúci šampión Brit Lewis Hamilton finišoval až piaty za Nemcom Sebastianom Vettelom.

Rodák z belgického Hasseltu Verstappen si pripísal šieste víťazstvo v kariére, prvé od vlaňajšieho úspechu v Mexiku. Do pretekov vstupoval z výhodného druhého miesta, ale štart mu vôbec nevyšiel a postupne klesol až na siedmu pozíciu. Napriek tomu sa talentovaný pilot nevzdal a v závere stupňoval tempo.

It was an incredible end – but a terrible start to Max Verstappen’s race in Austria

