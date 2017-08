Video: Vuelta má nového lídra, nedeľňajšiu etapu poznačili pády (aktualizované)

aktualizované 20. augusta, 18:10

GRUISSAN 20. augusta (WebNoviny.sk) – Belgický cyklista Yves Lampaert triumfoval v nedeľňajšej 2. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa.

Jazdec tímu Quick-Step uspel v koncovke 203 km dlhej etapy z Nimes do Gruissanu vo Francúzsku, keď ušiel zredukovanému pelotónu v poslednom kilometri.

Za ním tesne na druhom mieste finišoval jeho taliansky tímový kolega Matteo Trentin, na treťom mieste skončil Brit Adam Blythe zo zoskupenia Aqua Blue Sport.

Trentin stráca sekundu na lídra

Dvadsaťšesťročný Lampaert sa vďaka víťazstvu stal novým lídrom Vuelty, v celkovej klasifikácii vedie o jednu sekundu pred Trentinom. Priebežne tretí je Talian Daniel Oss z BMC Racing s odstupom troch sekúnd. Lampaert dosiahol premiérové víťazstvo na pretekoch Grand Tour v kariére.

“Teraz si to ešte neuvedomujem. Neviem, čo sa deje, je to šialené. Počas pretekov sme plánovali, že sa v posledných 10 kilometroch pokúsime roztrhať pelotón. V posledných troch kilometroch sme išli naplno, podarilo sa nám odísť do brejku s Alaphilippom a inými jazdcami. Potom na mňa začali kričať ‘choď, choď, choď’, vedel som, že jeden kilometer dokážem ísť sám veľmi rýchlo a vyšlo to,” cituje víťazného Lampaerta portál Cyclingnews.

Premiérová Grand Tour v kariére sa pre jediného slovenského zástupcu Michaela Kolářa skončila skôr, než sa vôbec začala. Pretekár vo farbách tímu Bora-Hansgrohe nedeľňajšiu druhú etapu nedokončil a na prestížnom podujatí nebude pokračovať.

Žiadny únik

Nedeľňajšia etapa nemala únik, došlo akurát k niekoľkým pádom, po jednom z nich museli odstúpiť Javier Moreno (Bahrain-Merida) a Anass Ait El Abdia (UAE Emirates).

Mechanické problémy sa prihodili najväčšiemu favoritovi Chrisovi Froomovi, ale líder tíme Sky sa rýchlo vrátil do pelotónu. Rýchlostnú prémiu 30 km pred cieľom vyhral Matteo Trentin z Quick-Stepu, získal štyri body a tri bonusové sekundy. V posledných kilometroch sa pelotón trhal aj zásluhou silného vetra.

Cyklisti v pondelok opustia Francúzsko a cez Španielsko zamieria do Andorry. Tretia etapa bude merať 158 km, na trase sa nachádzajú tri stúpania prvej a druhej kategórie.

Výsledky – Vuelta a Espaňa 2017:

2. etapa (Nimes – Gruissan, 203,4 km): 1. Yves Lampaert (Belg.) Quick-Step Floors 4:36:13 h, 2. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors, 3. Adam Blythe (V. Brit.) Aqua Blue Sport, 4. Edward Theuns (Belg.) Trek-Segafredo, 5. Sacha Modolo (Tal.) UAE Emirates, 6. Michael Schwarzmann (Nem.) Bora-Hansgrohe – všetci rovnaký čas ako víťaz, … Michael Kolář (SR) Bora-Hansgrohe nedokončil

Poradie po 2. etape: 1. Yves Lampaert (Belg.) Quick-Step Floors 4:52:07 h, 2. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors +1 s, 3. Daniel Oss (Tal.) BMC Racing +3, 4. Rohan Dennis (Aus.) BMC Racing, 5. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing, 6. Nicolas Roche (Ír.) BMC Racing – všetci +17