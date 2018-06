Video: Washington prvýkrát v histórii vyhral Stanleyho pohár, Tatar v piatom finále NHL s asistenciou

WASHINGTON 8. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Washingtonu Capitals sú majiteľmi Stanleyho pohára za víťazstvo v NHL v sezóne 2017/2018.

V piatom stretnutí finálovej série Washington zvíťazil na ľade Vegas Golden Knights 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) a sériu ovládol 4:1. Víťazný gól hostí strelil v čase 52:23 min Lars Eller.

Rus Alexander Ovečkin je zasa prvý kapitán z Ruska, ktorý doviedol svoj tím k triumfu v boji o najslávnejšiu hokejovú klubovú trofej.

Jeden z najlepších hokejistov na svete Ovečkin dosiahol triumf v Stanleyho pohári po 13 rokoch v klube a 10 účastiach v play-off. Prispel k nemu 15 gólmi v aktuálnom play-off, čím sa stal najlepším strelcom vyraďovacej časti 2018. Celkovo v nej dosiahol 27 bodov a stal sa novým rekordérom organizácie Washingtonu v produktivite v play-off.

Práve Ovečkin sa stal majiteľom trofeje „Conn Smythe Trophy“, určenej pre najužitočnejšieho hráča play-off v práve skončenej sezóne. „Zatiaľ tomu nemôžem uveriť. Emócie sú úžasné. „Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom aj fanúšikom, ktorí nás podporovali. Čakali sme veľmi dlho,“ uviedol Alexander Ovečkin v prvej reakcii pre NBC.

V tíme zdolaného finalistu Vegas Golden Knights bol v zápase číslo 5 v hre aj slovenský hokejista Tomáš Tatar. Dvadsaťsedemročný krídelník odohral 12:08 min a v 33. min asistoval pri góle Davida Perrona na 2:2. Celkovo Tatar ukončil play-off s bilanciou 1 gól a 1 asistencia v 8 zápasoch, v ktorých sa predstavil na ľade.

„Je to absolútne bláznivé. Išli sme za svojím snom a dočkali sme sa. Je neskutočné, čo práve prežívame. Medzi druhou a tretinou sme sa snažili nepanikáriť a sústredili sme sa len na svoju prácu. Nemôžeme sa už dočkať návratu do Washingtonu,“ uviedol v prvej televíznej reakcii brankár Washingtonu Braden Holtby.

Štyridsaťtri rokov čakali fanúšikovia hokejového Washingtonu na moment, ktorý nastal v noci zo štvrtka na piatok. Azda žiadny tím v modernej ére NHL nemal za sebou toľko nečakaných kolapsov vo vyraďovacej časti ako práve Washington. Proti rozletu Capitals boli zväčša hráči Pittsburghu Penguins.

V roku 1998 ich zastavili až vo finále hráči Detroitu v jednom zo svojich najslávnejších období. V aktuálnej sezóne Capitals sa stali víťazmi Metropolitnej divízie vo Východnej konferencii a v play-off postupne vyradili Columbus Blue Jackets 4:2 na zápasy, Pittsburgh Penguins (4:2), Tampa Bay Lightning (4:3) a vo finále aj Vegas Golden Knights (4:1).

Z rúk komisára NHL Garyho Bettmana ako prvý prevzal Stanleyho pohár kapitán Ovečkin, ktorý ho odovzdal svojmu dvornému centrovi Nicklasovi Bäckströmovi.

Obaja to ťahajú spolu vo Washingtone od sezóny 2007/2008, ich spolupráca vyvrcholila až tento rok. Po dlhom čase sklamania, keď Washington napriek hviezdnemu kádru nikdy nedokázal postúpiť cez druhé kolo play-off, prišlo to najkrajšie zadosťučinenie v podobe vytúženého pohára.

Rus a Švéd na tento moment čakali dlhých 10 rokov a v play-off spolu bok po boku absolvovali 237 duelov. Ich spoluhráči sa za ten čas menili, no Ovečkin s Bäckströmom zotrvali, stali sa základnými kameňmi Washingtonu a výraznou mierou sa podpísali pod zisk prvého Stanelyho pohára pre Capitas.

Historický prehľad víťazov Stanley Cupu

2018 Washington Capitals, 2017 Pittsburgh Penguins, 2016 Pittsburgh Penguins, 2015 Chicago Blackhawks, 2014 Los Angeles Kings, 2013 Chicago Blackhawks, 2012 Los Angeles Kings, 2011 Boston Bruins, 2010 Chicago Blackhawks, 2009 Pittsburgh Penguins, 2008 Detroit Red Wings, 2007 Anaheim Ducks, 2006 Carolina Hurricanes, 2005 NHL sa nehrala, 2004 Tampa Bay Lightning, 2003 New Jersey Devils, 2002 Detroit Red Wings, 2001 Colorado Avalanche, 2000 New Jersey Devils, 1999 Dallas Stars, 1998 Detroit Red Wings, 1997 Detroit Red Wings, 1996 Colorado Avalanche, 1995 New Jersey Devils, 1994 New York Rangers, 1993 Montreal Canadiens, 1992 Pittsburgh Penguins, 1991 Pittsburgh Penguins, 1990 Edmonton Oilers, 1989 Calgary Flames, 1988 Edmonton Oilers, 1987 Edmonton Oilers, 1986 Montreal Canadiens, 1985 Edmonton Oilers, 1984 Edmonton Oilers, 1983 New York Islanders, 1982 New York Islanders, 1981 New York Islanders, 1980 New York Islanders, 1979Montreal Canadiens, 1978 Montreal Canadiens, 1977 Montreal Canadiens, 1976 Montreal Canadiens, 1975 Philadelphia Flyers, 1974 Philadelphia Flyers, 1973 Montreal Canadiens, 1972Boston Bruins, 1971 Montreal Canadiens, 1970 Boston Bruins, 1969 Montreal Canadiens, 1968Montreal Canadiens, 1967 Toronto Maple Leafs, 1966 Montreal Canadiens, 1965 Montreal Canadiens, 1964 Toronto Maple Leafs, 1963 Toronto Maple Leafs, 1962 Toronto Maple Leafs, 1961 Chicago Black Hawks, 1960 Montreal Canadiens, 1959 Montreal Canadiens, 1958Montreal Canadiens, 1957 Montreal Canadiens, 1956 Montreal Canadiens, 1955 Detroit Red Wings, 1954 Detroit Red Wings, 1953 Montreal Canadiens, 1952 Detroit Red Wings, 1951Toronto Maple Leafs, 1950 Detroit Red Wings, 1949 Toronto Maple Leafs, 1948 Toronto Maple Leafs, 1947 Toronto Maple Leafs, 1946 Montreal Canadiens, 1945 Toronto Maple Leafs, 1944Montreal Canadiens, 1943 Detroit Red Wings, 1942 Toronto Maple Leafs, 1941 Boston Bruins, 1940 New York Rangers, 1939 Boston Bruins, 1938 Chicago Black Hawks, 1937 Detroit Red Wings, 1936 Detroit Red Wings, 1935 Montreal Maroons, 1934 Chicago Black Hawks, 1933New York Rangers, 1932 Toronto Maple Leafs, 1931 Montreal Canadiens, 1930 Montreal Canadiens, 1929 Boston Bruins, 1928 New York Rangers, 1927 Ottawa Senators, 1926 Montreal Maroons, 1925 Victoria Cougars, 1924 Montreal Canadiens, 1923 Ottawa Senators, 1922Toronto St. Pats, 1921 Ottawa Senators, 1920 Ottawa Senators, 1919 Stanley Cup neudelili pre epidémiu chrípky, 1918 Toronto Arenas, 1917 Seattle Metropolitans, 1916 Montreal Canadiens, 1915 Vancouver Millionaires, 1914 Toronto Blueshirts, 1913 Quebec Bulldogs, 1912 Quebec Bulldogs, 1911 Ottawa Senators, 1910 Montreal Wanderers, 1909 Ottawa Senators, 1908Montreal Wanderers, 1907 Montreal Wanderers, 1906 Montreal Wanderers, 1905 Ottawa Silver Seven, 1904 Ottawa Silver Seven, 1903 Ottawa Silver Seven, 1902 Montreal A. A. A., 1901Winnipeg Victorias, 1900 Montreal Shamrocks, 1899 Montreal Shamrocks, 1898 Montreal Victorias, 1897 Montreal Victorias, 1896 Montreal Victorias, 1895 Montreal Victorias, 1894Montreal A. A. A., 1893 Montreal A. A. A.