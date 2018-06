Video: Washington sa ujal vedenia vo finálovej sérii NHL, Tatar sa v drese Vegas opäť neobjavil

WASHINGTON 3. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili nad hráčmi Vegas Golden Knights 3:1 v sobotňajšom treťom stretnutí finále play-off NHL.

Capitals sa ujali vedenia 2:1 vo finálovej sérii a k zisku Stanleyho pohára potrebujú ešte dva triumfy. V zostave Vegas opäť absentoval slovenský krídelník Tomáš Tatar, rovnako ako v prvých dvoch dueloch finálovej série.

Štart prvej hviezdy zápasu bol neistý

Prvou hviezdou zápasu sa stal ruský center Capitals Jevgenij Kuznecov, ktorý strelil víťazný gól a pripísal si aj asistenciu. Pred meraním síl pritom nebolo jasné, či najproduktívnejší hráč play-off (27 bodov, 12 gólov + 15 asistencií) vôbec nastúpi, keďže pre zranenie ramena nedohral druhé finálové stretnutie. Okrem neho sa strelecky presadili aj Alex Ovečkin a Devante Smith-Pelly, Jay Beagle si pripísal dve asistencie.

„Od úvodu sme diktovali tempo hry a už v prvej tretine sme mali veľmi dobré šance. Držali sme sa nášho plánu a vyšlo to,“ uviedol Ovečkin pre NBC. Práve ruský kapitán tímu z hlavného mesta USA strelil v 22. min úvodný gól duelu. „Myslím si, že bolo správne, že v našom prvom domácom finálovom zápase to bol práve Alex, kto strelil prvý gól. Bolo to poetické,“ poznamenal tréner Capitals Barry Trotz podľa nhl.com. Bol to Ovečkinov 14. presný zásah vo vyraďovacej časti, čím vyrovnal klubový rekord Johna Drucea zo sezóny 1989/1990. Rodák z Moskvy sa tiež stal 34. hráčom v histórii súťaže, ktorý dosiahol počas svojej kariéry métu 60 gólov v play-off. „Takéto veci robí celé play-off a my z toho ťažíme. Veľmi túžime po víťazstve, on taktiež a tak hrá každý z nás o niečo lepšie,“ priznal autor tretieho zásahu Devante Smith-Pelly.

Fanúšikovia vo Washingtone sú fenomenálni

Brankár Washingtonu Braden Holtby inkasoval jeden gól a pripísal si 21 úspešných zákrokov. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu merania síl, napriek chybe, ktorá viedla k jedinému gólu Golden Knights v zápase. „Holtby tam urobil jednu chybu, ale našťastie sme znovu skórovali a opäť získali dvojgólové vedenie. Zachraňuje nás počas celej sezóny, bolo pekné, že sme mu to aspoň raz vrátili,“ uviedol obranca Capitals John Carlson. Holtby sa vyjadril k tomu, ako vyzerá mesto počas finálovej série a k divákom v Capital One Arena, ktorí povzbudzovali domácich Capitals počas duelu. „Samozrejme, je to pre nás zábavné. Dodáva nám to energiu a užívame si to. Fanúšikovia sú fenomenálni,“ povedal kanadský gólman.

Jediný gól Vegas strelil český útočník Tomáš Nosek, hrdina prvého finálového stretnutia. Brankár Marc-André Fleury zneškodnil 23 striel domácich. Golden Knights prehrali vôbec po prvýkrát v tohtoročnom play-off v dvoch dueloch po sebe. „Musíme sa jednoducho pripraviť na ďalší duel, to je všetko, čo môžeme urobiť. Hovorím to po celý rok, zabudnete na tento zápas a ste pripravený na ten nasledujúci. Dnes boli lepším tímom, zaslúžili si uspieť,“ povedal tréner „zlatých rytierov“ Gerard Gallant. „To, že sme prehrali dva zápasy, neznamená, že sme mimo hry. Ešte sa odohrá veľa minút a veľa tretín. Máme dosť času na to, aby sme sa vrátili do hry o víťazstvo,“ doplnil Fleury, trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Pittsburghom Penguins.

Finálová séria ostáva vo Washingtone, štvrtý zápas príde na rad v hlavnom meste USA v pondelok 4. júna.