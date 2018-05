Video: Washington vyhral vo Vegas, finálová séria NHL o Stanley Cup je vyrovnaná

LAS VEGAS 31. mája (WebNoviny.sk) – Stav finálovej série bojov o hokejový Stanleyho pohár je vyrovnaný 1:1. V druhom zápase finále play-off NHL hráči tímu Washington Capitals zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Víťazný gól hostí strelil v polovici druhej tretiny defenzívne ladený obranca Brooks Orpik. Pre 37-ročného skúseného beka to bol prvý gól a štvrtý bod v 20. zápase v aktuálnej vyraďovacej časti sezóny.

Trinásty gól Ovečkina v play-off

Jeden z gólov Capitals strelil aj ich kapitán Alexander Ovečkin. Ruský krídelník trafil po trinásty raz v play-off, premiérovo vo finále. Slovenský krídelník Tomáš Tatar rovnako ako v prvom stretnutí finálovej série nenastúpil v drese Vegas.

Prvou hviezdou stretnutia sa stal brankár víťazného tímu Braden Holtby, zastavil 37 z 39 striel súpera (94,90 % úspešnosť zákrokov). Jeho náprotivok Marc-André Fleury zneškodnil 23 z 26 pokusov hostí. Washington sa v záverečnej tretine ubránil presilovej hre Vegas o dvoch hráčov.

Hostia mohli aj zvýšiť svoj náskok, ale napokon sa už skóre nemenilo ani v hre domácich bez brankára. „Som hrdý na náš tím, ako dokáže hrať v oslabení. Chlapci urobili naozaj skvelú prácu a bolo to kľúčové pri našom triumfe,“ uviedol Holtby na webe NHL. „Súper hral dobre. Ale aj my sme hrali výborne. Keď robíte veľa dobrých vecí a pracujete ako tím, prinesie to výsledok,“ dodal 28-ročný gólman.

Kuznecov druhé finále nedohral

Hráči Vegas viedli od 8. min zásahom Jamesa Neala, ale potom nasledovali tri góly Capitals po sebe. Domáci sa znovu presadili až v závere druhej čast, keď znížil Shea Theodore.

„Dnes sme nehrali práve najlepšie, ale mali sme 39 striel, čo je dosť. Holtby chytal vynikajúco, zrejme on bol ten rozdiel, vďaka ktorému bol Washington úspešný,“ pochválil súperovho brankára tréner domácich Gerard Gallant.

Fínále číslo 2 už v 15. min predčasne opustil ruský útočník Washingtonu Jevgenij Kuznecov po ataku domáceho beka Braydena McNabba. Dvadsaťšesťročný krídelník sa pri odchode z ľadovej plochy držal za zápästie. Rozsah zranenia nie je známy.

„Je to pre nás veľká strata, je dôležitou súčasťou nášho tímu,“ povedal útočník Washingtonu T.J. Oshie. Kuznecov je s 25 bodmi v 21 zápasoch na čele produktivity play-off. Vo vyraďovacích bojoch strelil 11 gólov a pridal 14 asistencií.

Finálová séria sa sťahuje do Washingtonu. Tretí zápas príde na rad v hlavnom meste USA v sobotu 2. júna.

Finále play-off NHL – druhý zápas

streda

Vegas Golden Knights – Washington Capitals 2:3 (1:1 1:2, 0:0) – stav série: 1:1

Góly: 8. Neal (Sbisa, C. Miller), 38. Theodore (R. Smith, W. Karlsson) – 18. Eller (Kempný, Burakovsky), 26. Ovečkin (Eller, Bäckström), 30, Orpik (Eller, Burakovsky)

Zostavy:

Vegas: M.-A. Fleury – Schmidt, McNabb, Engelland, Theodore, C. Miller, Sbisa – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Perron – Reaves, Bellemare, Nosek

Washington: Holtby – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Djoos, – T. Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, J. Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson