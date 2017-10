Víťazky VÚB Biznis akadémie 2017 podnikajú s originálnymi produktami pre deti či jedinečným nápojom zo slovenských jabĺk

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) – Ženy sú v biznise nápadité, intuitívne sa rozhodujú, menej riskujú a dokážu racionálne zvládnuť zložité situácie. Potvrdzujú to viaceré štúdie EÚ o začínajúcich podnikateľkách. Tohtoročná VÚB Biznis akadémia pre podnikavé ženy to znova len potvrdila. Spomedzi 20 projektov odborná porota vybrala tri najlepšie – projekt výroby slovenského originálneho cideru, výrobu špeciálnej perinky pre bábätká a produkcia detského tovaru z originálnych materiálov.

Už 9. ročník VÚB Biznis akadémie počas troch dní v Bratislave ponúkol 20 podnikateľkám – začiatočníčkam prednášky a wokshopy z oblasti financií, práva, cenotvorby, online marketingu, komunikácie či budovania značky.

„Rozbeh a následne dosiahnutie úspechu v podnikaní znamená zvládnutie niekoľkých etáp a míľnikov od počiatočného nápadu a nadšenia až po trvalý rast. Ženám k ich zdolaniu, viac ako peniaze, prispieva sebadôvera, správna motivácia a odhodlanie. Program VÚB Biznis akadémie bol vyskladaný tak, aby pomohol v každej z nich,“ uviedla Elena Kohútiková, ambasádorka VÚB Biznis akadémie pre podnikavé ženy.

Účastníčky ponúkli viacero podnetných podnikateľských príbehov. Ktoré boli najzaujímavejšie? Výroba a produkcia ručne vyrábaných fajok, produkcia šperkov vyrábaných na základe archeologických nálezov, kvetinové dielničky pre deti, či poradenstvo a programy na zbavenie sa závislosti od cukru. Zaujímavá bola tiež lietajúca sekretárka čiže virtuálna asistentka pre zvládnutie administratívy malých podnikateľov, viaceré projekty originálnej odevnej výroby, či výroba jedinečných tematických magnetiek.

Celkovo akadémia počas deviatich ročníkov už pomohla viac ako 170 ženám vo veku od 18 do 60 rokov z ôsmich krajov Slovenska. Inšpirátorkami toho ročníka bola úspešná spisovateľka, autorka dvoch predávaných detektívnych románov Katarína Holetzová a úspešná zakladateľka značky boatround.sk Jana Escher.

„Sebadôvera je pre ženy pri rozbehu do podnikania často dôležitejšia ako peniaze, či znalosť predpisov. A keď ide ruka v ruke so zdravou sebareflexiou, je s veľkou pravdepodobnosťou výsledkom úspech,“ doplnila Katarína Holetzová.

Spomedzi predstavených biznis plánov porota vybrala také, ktoré boli nielen originálne, ale zároveň už dozreli do určitej fázy a súčasne mali najväčší potenciál z pohľadu plánov a budúcich realizovaných krokov.

„Vybrať naj projekty nebolo ľahké. Rozhodli sme sa pre tri, ktoré svojou originálnosťou, mierou zvládnutia doterajších výziev a kvalitou budúcich plánov môžu s podporou dosiahnuť skutočne zaujímavý rozvoj,“ vysvetlil Juraj Palovič spoluzakladateľ Impact Hubu platformy pre začínajúcich podnikateľov a člen výberovej komisie VÚB Biznis akadémie pre podnikavé ženy.

Víťazka získala finančnú odmenu 1500 eur, všetky tri ocenené podnikateľky Biznis účet Premium na 2 roky zadarmo vrátane starostlivosti špecialistu pre podnikateľov od VÚB banky, mentoring v oblasti marketingu šitý na mieru ako aj pracovné miesto na tri mesiace v Impact Hube.

VÚB banka realizuje projekt s cieľom podporiť rozbeh podnikania žien, ktoré tvoria len približne 30 % začínajúcich podnikateľov v Európe a 25 % na Slovensku. Už 9. ročník podujatia sa konal od štvrtka 26. októbra do soboty 28. októbra 2017 v priestoroch Impact Hubu v Bratislave, ktorý je zároveň partnerom projektu. Celkom 20 účastníčok bolo vybratých z prihlášok žien z celého Slovenska a absolvovalo takmer tri intenzívne dni plné prednášok, workshopov a diskusií.

Ocenené podnikateľky a ich projekty:

1. miesto / Eva Smoláková:

Už dva roky produkuje originálne detské oblečenie pod vlastnou značkou MOE – sú to podkolienky, legíny a topánočky pre novorodencov z originálnych materiálov charakteristické minimalistickým dizajnom, recyklovateľným dizajnom a vizuálnou identitou.

„Akadémia bola pre mňa mimoriadne užitočne strávený čas, pretože som spoznala veľa iných inšpiratívnych príbehov začínajúcich podnikateliek. Zistila som, v čom sú naše problémy podobné. Súčasne som si uvedomila slabé a silné stránky našich doterajších rozhodnutí. A stretnutia s odborníkmi boli jedinečným prínosom pre ďalší rozvoj.“

2. miesto / Ivana Hodulíková:

Rodinná firma produkuje jablkový Cider zo slovenských jabĺk vyrábaný zo 100 % jablčnej šťavy bez pridania chemikálií od roku 2011.

„Náš produkt už má nejakú genézu za sebou. Odbyt nám narástol vlani o 30 %, predávame cider na podujatiach aj cez veľkoobchod. Vďaka akadémii som si uvedomila, že musíme prebudovať organizačnú štruktúru a od základov zmeniť propagáciu v online prostredí. A práve pod vplyvom Akadémia vo mne dozrelo rozhodnutie, že vedľajšiu aktivitu popri doterajších zamestnaniach zmeníme na primárny spôsob živobytia.“

3. miesto / Michaela Kalaninová:

Je autorkou jedinečnej modernej detskej perinky Mimi, ktorá upokojuje bábätko a predlžuje jeho spánok. Je postavená na tradícii slovenských žien upokojujúcich deti tesnejším zavinutím. Perinka má status unikátneho dizajnu v EU potvrdený Úradom duševného vlastníctva v Alicante.

„Pre mňa bolo prínosných niekoľko prednášok v rámci Akadémie, odborníci a autority v jednotlivých oblastiach nám odpovedali na tie najdôležitejšie otázky, ktoré trápia začínajúcej podnikateľky. Uvedomila som si mnohé chyby, ktoré sme doteraz urobili a zistila, kde sme doteraz peniaze vyhadzovali zbytočne a kde sme ich mali použiť viac.“

Viac informácií o VÚB Biznis akadémii nájdete na webstránke: www.podnikavezeny.sk.