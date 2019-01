Víťazom rýchlostných pretekov v Oberhofe sa stal Loginov, Kazár s jednou chybou na 31. mieste

OBERHOF 11. januára (WebNoviny.sk) – Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 4. kole Svetového pohára v biatlone sa v piatok popoludní v nemeckom Oberhofe stal Alexander Loginov. Dvadsaťšesťročný Rus zvíťazil po bezchybnej streľbe a druhom najrýchlejšom bežeckom výkone s náskokom 25,2 s pred Nórom Johannesom Thingnesom Böom.

Tretí skončil s odstupom 36,8 s Švéd Sebastian Samuelsson. Olympijský víťaz z Pjongčangu J. T. Bö zostáva aj naďalej lídrom v celkovom poradí SP aj v disciplíne šprint.

Premiérové víťazstvá

Dvadsaťšesťročný Loginov si na svoje konto pripísal premiérové víťazstvo v pretekoch SP. Jeho doterajším kariérnym maximom boli dve druhé miesta z aktuálnej sezóny. Na strieborný stupienok sa postavil v stíhacích pretekoch a šprinte v českom Novom Meste na Morave.

Dvadsaťjedenročný Samuelsson sa prvýkrát v kariére dostal na stupne víťazov v SP. Jeho doterajším maximom v SP bolo 9. miesto vo vytrvalostných pretekoch na úvod aktuálnej sezóny v slovinskej Pokljuke. Na OH 2018 v Pjongčangu získal striebornú medailu v stíhacích pretekoch.

Kazár s jednou chybou na strelnici

V 105-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Matej Kazár, ktorý sa po jednej chybe na strelnici vo výsledkoch zaradil na 31. miesto s mankom 2:15,3 min na víťaza. Martin Otčenáš skončil na 54. priečke, keď trikrát nepresne namieril.

Šimon Bartko prišiel do cieľa na 57. pozícii, čo je pre neho historické maximum v SP. Dosiaľ ním bolo 63. miesto. Tomáš Hasilla päťkrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 71. miesto. Keďže sa Kazár, Otčenáš a Bartko umiestnili do 60. priečky, nebudú chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km.

Program 4. kola SP v nemeckom Oberhofe pokračuje v sobotu od 12.45 h stíhacími pretekmi žien na 10 km. Nasledovať bude stíhačka mužov o 15.00 h SEČ. Program zavŕšia v nedeľu štafety žien o 11.45 h SEČ a mužov o 14.30 h SEČ.