Víťazstvo nad Slovákmi by nás dostalo na koňa, hovorí poľský kapitán Kedziora

LUBLIN 13. júna (WebNoviny.sk) – Poľský futbalový reprezentant do 21 rokov Jan Bednarek si pred piatkovým duelom európskeho šampionátu tejto vekovej kategórie v Lubline so Slovenskom (začiatok o 20.45 h SELČ, pozn.) myslí, že ak domáce mužstvo naplno ukáže svoje schopnosti, tím trénera Pavla Hapala bude mať iba malú šancu na úspech.

“Máme prehľad o zložení slovenského mužstva, ale sústredíme sa len sami na seba. To je najdôležitejšie. Ak predvedieme náš futbal, Slováci nás neohrozia,” vyhlásil podľa webu sport.interia.pl obranca Lechu Poznaň.

“Bude to veľmi dôležitý zápas. Víťazstvo by nás dostalo na koňa, momentálne sa sústredíme jedine na piatkový duel so Slovákmi,” nadviazal jeho klubový spoluhráč a kapitán poľskej “dvadsaťjednotky” Tomasz Kedziora.

Spoluhráčom Bednareka a Kedzioru v Poznani je aj slovenský brankár Matúš Putnocký – v sezóne 2016/2017 najlepší brankár poľskej Ekstraklasy.