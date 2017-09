Vizitka „terminátora“ Petra Sagana, trojnásobného majstra sveta

Vizitka Petra Sagana

trojnásobného víťaza pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike

Dátum a miesto narodenia: 26. januára 1990 v Žiline

Prezývka: Terminátor Výška/váha: 184 cm/73 kg

Tím: Bora-Hansgrohe

Predchádzajúce tímy: Tinkoff (2015 – 2016), Cannondale (2013 – 2014), Liquigas-Cannondale (2011 – 2012), Liquigas-Doimo (2010), Dukla Trenčín Mérida (2009)

Najväčšie úspechy: majster sveta 2015, 2016, 2017, majster Európy 2016, víťaz Okolo Flámska 2016, držiteľ 101 víťazstiev v profesionálnom pelotóne, päťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France (2012 – 2016), víťaz ôsmich individuálnych etáp na Tour de France (3x v roku 2012, 1x v roku 2013, 3x v roku 2016), víťaz štyroch individuálnych etáp na Vuelte a Espaňa (3x v roku 2011, 1x v roku 2015), celkový víťaz pretekov Okolo Sardínie (2011), Okolo Poľska (2011), Okolo Kalifornie (2015), Gent-Wevelgem (2013), Brabantský šíp (2013), GP Cycliste de Québec (2016, 2017), GP Cycliste de Montreal (2013), E3 Harelbeke (2014), Kuurne-Brusel-Kuurne (2017), päťnásobný majster Slovenska v pretekoch s hromadným štartom (2011 – 2015), majster Slovenska v individuálnej časovke 2015, juniorský majster sveta a Európy v horskej cyklistike v disciplíne cross country (2008), druhé miesta na „monumentálnych“ klasických pretekoch Miláno – San Remo a Okolo Flámska, šieste miesto na Paríž – Roubaix

Zaujímavosti: vo svete cyklistiky sa po prvý raz výraznejšie presadil na ME v cyklokrose v roku 2007, keď získal v juniorskej kategórii bronzovú medailu. V januári 2008 si na MS v cyklokrose vybojoval striebornú medailu, v tom istom roku triumfoval na juniorských ME aj MS v horskej cyklistike v disciplíne cross country. Na cestnú cyklistiku presedlal v roku 2009, začínal v tíme Dukla Trenčín Mérida. O rok nato prestúpil do talianskeho Liquigasu, v ktorého drese prišli prvé víťazstvá na pretekoch World Tour. Cyklistický svet si podmanil predovšetkým na najslávnejších pretekoch Tour de France, kde päťkrát za ostatných šesť rokov ovládol bodovaciu súťaž o zelený dres a vyhral celkovo osem etáp. Do histórie cyklistiky sa zapísal tretím titulom majstra sveta po sebe, čo sa pred ním nikomu nepodarilo.