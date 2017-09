Nórska realitná kancelária si pripravila pre Petra Sagana na šampionáte v Bergene originálnu ponuku

BERGEN 24. septembra (WebNoviny.sk) – Nórsky Bergen v nedeľu žil cyklistikou viac ako kedykoľvek predtým a meno Peter Sagan bolo takmer rovnako dominantnou témou ako tradičná úvaha domácich či dnes zaprší alebo nie. Na historický zlatý hetrik na majstrovstvách sveta útočiaci Slovák prilákal na juhozápad Nórska desiatky, ba až stovky Slovákov vyzbrojených vlajkami a dobrou náladou. „

Neprišli sme sem len kvôli Saganovi a pretekom. Výlet do Nórska sme spojili aj s turistikou po okolí, kde je čo obzerať. Samozrejme, dnes by sme boli radi pri tom, keď Peter dosiahne tretie víťazstvo na majstrovstvách sveta,“ uviedol Jozef, jeden z členov početnej skupinky fanúšikov zo Spiša.

Stretneme sa po pretekoch

Cyklisti sa krátko po desiatej vydali v ústrety úmorným 267 km a už o hodinu neskôr začali krúžiť po okruhu, ktorého súčasťou bola aj starobylá štvrť Bryggen s farebnými domčekmi nalepenými na seba azda najfotogenickejšia časť mesta s prezývkou Brána k fjordom.

A práve z okna jedného z týchto domčekov sa popri slovenskej vlajke s nápisom Šaľa vyklonila žena, ktorá zakričala smerom ku krajanom kráčajúcim po ulici. „Po pretekoch sa stretneme na námestí, keď budú Peťovi odovzdávať zlatú medailu a zaspievame si spoločne hymnu.“

Originálnosť realitnej kancelárie

Zaujímavo vyriešila podporu Saganovi skupina fanúšikov z Prievidze. Zrejme nezohnali slovenskú vlajku, a tak si narýchlo pripravil iba kartón, kde namaľovali slovenský znak a pridali nápis v angličtine: „Go Sagan, go /Poďme, Sagan/ alebo This should be a slovak flag! /Toto má byť slovenská vlajka/“.

Originálne využila prítomnosť svetového šampionátu v Bergene jedna z miestnych realitných kancelárií. Okná budovy v centre mesta vyzdobila pútačmi, v ktorých favoritom pretekov ponúkala svoje služby. Mená Michael (Matthews), Alexander (Kristoff) či Edvald (Boasson Hagen) svietili v oknách s ponukou prenajatia domčeka na predmestí či vilky na pobreží mora. Samozrejme, nemohla chýbať – a priamo na dverách – ponuka pre Petra Sagana s oslovením v slovenčine a pokračujúcim textom v anglickom jazyku.„Dobrý deň, Peter! Všetko dobré na ceste k zlatému hetriku želáme. A potom by ste možno mohli utratiť vaše peniaze u nás na Kolstiene?“, znela ponuka Saganovi.

Okruhy nepriniesli nič prekvapujúce

Preteky mužskej kategórie elite sa v nedeľu začali o 10.05 h, vyvrcholiť by mali približne o 16.45 h. V hre je aj poltucet Slovákov na čele s obhajcom titulu Petrom Saganom, ktorému pomáhajú brat Juraj Sagan, Michael Kolář, Erik Baška, Patrik Tybor a Marek Čanecký.

Prvé štyri z dvanástich okruhov po Bergene bez asistencie dažďa nepriniesli nič prekvapujúce. Únik skupiny desiatich cyklistov s náskokom aj 10 minút v prvej polovici nenarušil pokoj v pelotóne.