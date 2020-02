Vláda odklepla smerácke trináste dôchodky aj vyššie prídavky, štát to bude stáť stovky miliónov eur

aktualizované 12. februára, 13:27

Od decembra tohto roka by sa mal Slovensku zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.

Priemerná suma starobnej penzie

Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament legislatívnym návrhom zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.

Poberatelia ostatných druhov dôchodkov by mali dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.

Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur.

Pomoc pre Sociálnu poisťovňu sa musí zvýšiť

Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov má dosahovať 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu má mať 1 milión 422-tisíc dôchodcov.

Poberateľ sólo starobného dôchodku má dostať trinásty dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku. „V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ak teda dôchodkyňa dostáva napríklad starobný dôchodok vo výške 450 eur a k tomu vdovský dôchodok 150 eur, bude mať nárok len na trinásty dôchodok v sume 460 eur. Trináste dôchodky sa majú s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financovať z rozpočtu Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa pritom dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku. Už v tomto roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. Ak parlament schváli zavedenie trinástych dôchodkov, finančná pomoc štátu pre Sociálnu poisťovňu sa bude musieť zvýšiť.

Vláda tiež schválila návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši z 24,95 eura na 50 eur. Aj týmto návrhom by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.

„Rodiny nemôžu čakať a trpieť tým, akým chaosom môže byť táto krajina poznačená po nasledujúcich parlamentných voľbách,“ povedal na utorkovej tlačovej besede predseda vlády Peter Pellegrini.

Zvýšenie prídavkov na deti si v budúcom roku vyžiada 300 miliónov eur, v roku 2022 to má byť 333 miliónov eur a v roku 2023 už 341 miliónov eur. „Som presvedčený o tom, že štát takéto výdavky zvládnuť musí,“ zdôraznil v utorok premiér.

Kritika priemyselných zväzov

Postup vlády pri schvaľovaní dvojnásobných prídavkov na deti a trinástych dôchodkov kritizuje Asociácia priemyselných zväzov (APZ). „Nikdy sme neboli proti sociálnym opatreniam či úľavám pre ľudí a firmy. Na druhej strane, takto závažné a finančne náročné opatrenia prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, bez vyčíslenia dopadov či akejkoľvek analýzy, môžu Slovensku veľmi uškodiť. Naša krajina potrebuje koncepciu a plán, nie nepremyslené opatrenia,“ povedal pre agentúru SITA generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Upozornil na to, že vláda sa odmietla v tomto roku zaoberať návrhmi dôležitých opatrení, ktoré by pomohli firmám aj ich zamestnancom. „Odôvodnila to tým, že sa nachádzame na konci volebného obdobia a parlament už zasadať nebude. Je preto zarážajúce, že doslova niekoľko dní pred voľbami už nie je problém zvolať rokovanie vlády aj parlamentu,“ dodal Lasz.

Výhrady k postupu vlády má aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). „Očakávame, že v zásadných otázkach týkajúcich sa ekonomiky, verejných financií a podnikateľského prostredia sa vláda SR obráti na oficiálnych sociálnych partnerov – členov tripartity,“ uviedol pre agentúru SITA tajomník RÚZ Martin Hošták.

Pellegrinimu je ľúto hystérie

„Vnímam to ako zodpovedné voči ľuďom, ktorí tu žijú,“ povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini. Ako ďalej uviedol, je mu ľúto hystérie, ktorú voči týmto opatreniam rozpútala opozícia.

„Neboli ste, nie ste a ani nebudete schopní prijímať opatrenia, vôbec vám nezáleží na tom, ako ľudia žijú, ale ide vám o to, ako sa chopiť moci,“ odkázal opozičným stranám.

Na mimoriadnej schôdzi parlamentu bude mať podľa neho opozícia možnosť ukázať, ako sa postavia k opatreniam pre rodiny s deťmi a pre seniorov. Zvýšenie prídavkov na deti vníma ako investíciu do budúcnosti národa. V tohtoročnom rozpočte bude podľa premiéra potrebné nájsť 442 miliónov eur na vyplácanie trinástych dôchodkov.

„Pôjde o kombináciu viacerých zdrojov,“ tvrdí. Prvým zdrojom je podľa neho vyšší výber sociálnych odvodov vďaka rastu miezd, druhým lepší výber dane z pridanej hodnoty a tretím zdrojom škrtanie výdavkov v niektorých oblastiach. „Slovenské verejné financie vždy zvládli zafinancovať takéto opatrenia,“ tvrdí Pellegrini.

Mimoriadna schôdza parlamentu

Strana Smer-SD chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Zvolanie schôdze podporia SNS a ĽSNS, proti mimoriadnej schôdzi je Most-Híd.

Šéf Mostu-Híd Béla Bugár namietal, že tieto návrhy spôsobia „dieru“ v rozpočte 800 miliónov eur a poukázal na rozhodnutie vlády o obmedzení výdavkov. Na to, aby bola schôdza uznášaniaschopná sa musí prezentovať aspoň 76 poslancov zo 150. Smer, SNS a ĽSNS majú dohromady 74 poslancov.

Ak sa k nim pripočítajú aj hlasy troch nezaradených poslancov Rastislava Holúbka, Petra Marčeka a Martiny Šimkovičovej, ktorí pomerne často hlasujú s vládnymi stranami, tak Smer a SNS pretlačia program schôdze aj bez Mostu-Híd.