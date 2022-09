Ministerstvo dopravy bude vyplácať príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov aj naďalej, suma počíta aj so zdražovaním

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude pokračovať v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Ochrana odídencov z Ukrajiny

Príspevok vyplatí za ubytovanie poskytnuté od 1. októbra 2022 najdlhšie do 28. februára 2023. Podľa nového nariadenia vlády, ktoré v stredu schválil kabinet, cieľom je zabezpečiť naďalej ochranu života a ľudskej dôstojnosti osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na územie Slovenska, pričom fyzické alebo právnické osoby poskytujú ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Dôvodom je potreba v krátkej dobe upraviť možnosť poskytnutia príspevku za ubytovanie vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu, nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra.

Suma príspevku na noc

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi z Ukrajiny bude vo výške priemernej dennej ceny za lôžko v roku 2021, zvýšenej koeficientom 1,1, a to maximálne vo výške 24,20 eura za jednu noc, ak ide o osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a vo výške najviac 12,10 eura za jednu noc v prípade osoby vo veku do 15 rokov.

Ak osoba neposkytovala ubytovanie v roku 2021, na výpočet výšky príspevku za ubytovanie sa použije priemerná denná cena za lôžko vykázaná v roku 2022 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.

„Odídenci z Ukrajiny naďalej potrebujú našu pomoc, preto príspevok za ubytovanie predlžujeme. Zároveň je to v istom zmysle pomoc aj pre podnikateľov v cestovnom ruchu, keďže počas jesene je návštevnosť hotelov či penziónov spravidla nižšia. Vďaka príspevku im tak aspoň čiastočne pomôžeme pokryť ich náklady,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Výška príspevku počíta so zdražovaním

Výška príspevku za ubytovanie sa podľa rezortu oproti letu zvýši o 10 % vzhľadom na nárast cien energií a fakt, že ide o obdobie, kedy treba ubytovacie zariadenia vykurovať. Ak však penzión či ubytovňa poskytujú svoje služby za nižšiu cenu, dostanú príspevok vo výške svojej predajnej ceny, tiež zvýšený o 10 %.

„Napríklad ubytovacie zariadenie, v ktorom bola v roku 2021 priemerná cena za jedno lôžko 10 eur na noc, môže požiadať o príspevok len v tejto výške. K nej si však ešte priráta 10 % ako kompenzáciu za zvýšené ceny energií. Dostane teda maximálne 11 eur. Naopak, pre ubytovacie zariadenie, kde stojí lôžko na noc 100 eur, je výška príspevku zastropovaná na spomínaných 24,20 eura,“ priblížil zmeny generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Príspevok za ubytovanie odídenca do 30. septembra sa poskytuje podľa predpisu účinného v čase poskytnutia ubytovania. Vydaním nového nariadenia vlády sa zrušuje nariadenie vlády o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktoré upravovalo poskytnutie príspevku do 30. septembra 2022.