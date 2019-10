Vládne, ako keby už nebol v koalícii, kritizuje Danko premiéra Pellegriniho

Premiér Peter Pellegrini vládne, ako keby už nebol v koalícii. Na stredajšom tlačovom brífingu to povedal predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a Národnej rady SR Andrej Danko. Vláda má však podľa neho aj naďalej podporu SNS.

O výhradách Mosta-Híd nevedel

Danko zdôraznil, že v koalícii sa už hlasuje o veciach bez toho, aby bol o nich konsenzuálny súhlas, no aj napriek tomu je SNS strana, ktorá drží slovo a nepovalí vládu, keďže na predčasné parlamentné voľby nie je čas.

„SNS je jediná strana v koalícii, ktorej na tejto schôdzi neprešlo asi päť zákonov. Na nejednotnosť poslaneckého klubu Most-Híd doplácame už dosť dlho. Stojím si za tým, že som nevedel o výhradách Mostu k zriadeniu ministerstva cestovného ruchu,“ vysvetlil Danko. Návrhy Mostu-Híd preto podľa jeho slov SNS nepodporí.

Most-Híd v stredu v parlamente nepodporil návrh národniarov, aby bol rekreačný príspevok povinný pre všetkých zamestnávateľov. Most nehlasoval v utorok ani za vznik ministerstva cestovného ruchu a športu, ktorý navrhovala SNS. Predseda národniarov Andrej Danko to označil ako dýku do chrbta.

Neznesie krivdu a podraz

Parlament v utorok rovnako odmietol aj ďalšiu novelu SNS, a to novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa malo zjednodušiť rekonštruovanie školských internátov a domovov, polikliník a nemocníc. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár ešte v utorok na Dankovu kritiku reagoval, že zažil v rôznych koalíciách aj horšie situácie.

Danko sa zároveň poďakoval poslaneckému klubu Smeru-SD, že keď sa na niečom dohodnú, tak to aj dodržia a hlasujú za to.

„Neznesiem krivdu a podraz. Taký som ako predseda SNS a ako predseda NR SR. Bojujem za dobrú vec pre ľudí, a preto mi je potom veľmi ľúto, keď niekto, či už nejakej politickej pomsty alebo urazenosti, nepodporí náš návrh zákona,“ dodal predseda parlamentu.