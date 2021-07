Vládne strany SaS, OĽaNO a Sme rodina rešpektujú rozhodnutie ústavného súdu o referende

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) verdikt ústavného súdu o predčasných voľbách rešpektuje. Zopakovala, že bola pripravená považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať.

„Ak by to bolo na rozhodnutí Sme rodina, referendum by sa uskutočnilo a rešpektovali by sme jeho výsledok, ale zároveň rešpektujeme aj rozhodnutie ústavného súdu,“ vyhlásilo hnutie v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytlo tlačové oddelenie Sme rodina.

Rozhodnutie ústavného súdu rešpektuje aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). „Napriek tomu sme presvedčení, že občania majú plné právo priamo rozhodovať o vážnych spoločenských otázkach. Toto občianske právo sme vždy obhajovali a bojovať zaň budeme aj v budúcnosti,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.