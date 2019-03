Vlhová má v Špindlerovom Mlyne šancu na ďalšie pódium, prvé kolo slalomu ovládla Shiffrinová

aktualizované 9. marca 11:33

ŠPINDLEROV MLYN 9. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je na štvrtom mieste po prvom kole sobotňajšieho slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.

Vlhová so štartovým číslom jeden mala výhodu neporušenej trate, ale v hustom snežení jej to až tak nepomohlo. Nevyhla sa menším zaváhaniam a z pozície líderky ju zosadila hneď s číslom 2 jazdiaca Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá dosiahla o 1,33 s lepší čas ako Slovenka.

Sneženie a slabá viditeľnosť

Už istá víťazka malého krištáľového glóbusu za slalom je líderkou prvého kola, druhá je Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,37 s).

Pred Vlhovú sa dostala v prvej jazde aj Švédka Frida Hansdotterová (+1,28). „Jazdila som zle. Od štartu až do cieľa to nebolo dobré, robila som chyby. Musím si to pozrieť na videu a v 2. kole mám čo naprávať,“ uviedla Vlhová pre slovenské médiá v Špindlerovom Mlyne.

Pod výkon 23-ročnej Slovenky v 1. kole sa podpísalo aj nevľúdne počasie a znížená viditeľnosť na trati. „Sneží a viditeľnosť nie je najlepšia. Už v polovici trate takmer nič nevidíme pre nalepený sneh na okuliaroch. Samozrejme, podmienky máme všetky rovnaké.“

Trať prvého kola postavil Enocson

Prvé kolo na Čiernej zjazdovke vo Svätom Petri postavil so 60 bránkami švédsky tréner Calle Enocson. „Trať nebola veľmi zlá, ale možno mi to nesadlo, ako to bolo postavené. Zrejme som v niektorých bránkach bola príliš dlho. Uvidím, čo sa ešte dá urobiť v 2. kole,“ podotkla Vlhová.

Zaujímavo vyznieva porovnanie, že Vlhová zaostáva za Shiffrinovou o 1,33 s, čo je rovnaký rozdiel ako v sobotňajšom obrovskom slalome po 1. kole. Avšak s tým rozdielom, že vtedy viedla Vlhová a Shiffrinová bola až štvrtá s mankom 1,33. „Stať sa ešte môže všetko, ale väčšinou to býva tak, že ak má niekto taký náskok, ako teraz Mikaela predo mnou, väčšinou si to už udrží,“ dodala Vlhová.

Slalom v Špindlerovom Mlyne je jedenástym z dvanástich ženských podujatí tohto druhu v sezóne SP 2018/2019. Nasledoval po viac ako mesačnej pauze od predchádzajúceho slalomu v slovinskom Maribore. Medzitým sa konali majstrovstvá sveta vo švédskom Aare a v seriáli SP aj paralelný slalom v Štokholme.

Dvadsaťtriročná Vlhová v Špindlerovom Mlyne vyhrala piatkový obrovský slalom. Celkovo má vo Svetovom pohári bilanciu deväť víťazstiev, rovnaký počet druhých miest a päťkrát bola tretia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Špindlerov Mlyn Slalom – 1. kolo: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 49,33 s, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,37 s, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,28, 4. Petra Vlhová (SR) +1,33, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,69, 6. Kristin Lysdahlová (Nór.) +1,81