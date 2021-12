Vlhová už po tretí raz ovládla anketu Športovec roka, najlepším kolektívom sa stal štvorkajak

Zjazdová lyžiarka Petra Vlhová dovŕšila víťazný hetrik v tradičnej ankete Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2021. V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala Vlhová s počtom bodov 1157.

Na druhom mieste skončila s 1109 bodmi strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a na treťom so 771 bodmi vodný slalomár Jakub Grigar. Štvorkajak rýchlostných kanoistov získal ocenenie ako najlepší kolektív. Hlasy v prestížnej ankete Športovec roka 2021 dostalo 43 športovcov.

Svrček talentom roka

Ocenenie Športová legenda dostal olympijský víťaz v tenise Miloslav Mečíř, paralympionikom roka sa stal Jozef Metelka. Za Talent roka vyhlásila Nadácia SOŠV cyklistu Martina Svrčeka. Komisia neolympijských športov SOŠV určila za najlepšieho v neolympijských športoch v roku 2021 kulturistu Vladimíra Holotu. Informoval o tom web olympic.sk.

Klub športových redaktorov SSN udelil Cenu Štefana Mašlonku za poskytnutie najlepších tlačových služieb v roku 2021 organizátorom majstrovstiev sveta v kanoistike na divokej vode a vodnom zjazde v Čunove a usporiadateľom medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Stálica slovenského športu

Víťazná Vlhová sa v sezóne Svetového pohára 2020/2021 stala jeho celkovou víťazkou. Zisk veľkého krištáľového glóbusu je historický počin z pohľadu slovenského lyžovania. K veľkému glóbusu univerzálna zjazdárka pridala aj šesť víťazstiev v pretekoch SP a na majstrovstvách sveta v Cortine d’Ampezzo vybojovala strieborné medaily – v alpskej kombinácii a slalome.

Dvadsaťšesťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa zaradila medzi stálice slovenského športu s troma a viac prvenstvami v ankete Športovec roka. Rekordérkou je plavkyňa Martina Moravcová so šiestimi víťazstvami. Do exkluzívnej spoločnosti patria aj vodný slalomár Michal Martikán so štyrmi, biatlonistka Anastasia Kuzminová, cyklista Peter Sagan a teraz už aj Petra Vlhová s troma víťazstvami. V roku 2017 bola Vlhová aj členkou víťazného družstva zjazdových lyžiarov.

Vzhľadom na okolnosti roka 2021 a naďalej sa šíriacu pandémiu choroby COVID-19 nastali aj tento rok v ankete zmeny, najlepších vyhlásili v pondelok 20. decembra bez tradičného galavečera v expozícii Slovenského olympijského a športového múzea v Dome športu na Junáckej 6 v Bratislave.

ŠPORTOVEC ROKA 2021 – výsledky

JEDNOTLIVCI 1. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) 1157 bodov

2. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 1109

3. Jakub Grigar (vodný slalom) 771

4. Rory Sabbatini (golf) 650

5. Erik Černák (hokej) 557

6. Filip Polášek (tenis) 482

7. Milan Škriniar (futbal) 402

8. Peter Sagan (cyklistika) 370

9. Jozef Metelka (paracyklistika) 161

10. Peter Cehlárik (hokej) 129

KOLEKTÍVY 1. štvorkajak rýchlostných kanoistov 340

2. reprezentácia v hokeji 115

3. hliadka 3x C1 vodných slalomárov 72

VÍŤAZI ANKETY ŠPORTOVEC ROKA (1993 – 2021)

JEDNOTLIVCI 1993 Martina Moravcová (plávanie)

1994 Milan Dvorščík (cyklistika)

1995 Martina Moravcová (plávanie)

1996 Michal Martikán (vodný slalom)

1997 Michal Martikán (vodný slalom)

1998 Martina Moravcová (plávanie)

1999 Jozef Gönci (športová streľba)

2000 Martina Moravcová (plávanie)

2001 Martina Moravcová (plávanie)

2002 Peter Bondra (ľadový hokej)

2003 Martina Moravcová (plávanie)

2004 Elena Kaliská (vodný slalom)

2005 Dominik Hrbatý (tenis)

2006 Radoslav Židek (snoubording)

2007 Michal Martikán (vodný slalom)

2008 Michal Martikán (vodný slalom)

2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)

2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)

2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)

2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2016 Matej Tóth (atletika)

2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)

2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)

2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)

KOLEKTÍVY 1993 basketbalistky Slovenska

1994 hokejisti Slovenska

1995 hokejisti Slovenska

1996 basketbalistky SCP Ružomberok

1997 basketbalistky Slovenska

1998 štafeta biatlonistiek Slovenska

1999 basketbalistky SCP Ružomberok

2000 hokejisti Slovenska

2001 štvorkajak Slovenska

2002 hokejisti Slovenska

2003 štvorkajak Slovenska

2004 štvorkajak Slovenska

2005 daviscupový tím tenistov Slovenska

2006 štvorkajak Slovenska

2007 štvorkajak Slovenska

2008 štvorkajak Slovenska

2009 futbalisti Slovenska

2010 futbalisti Slovenska

2011 volejbalisti Slovenska

2012 hokejisti Slovenska

2013 basketbalistky Good Angels Košice

2014 futbalisti Slovenska

2015 futbalisti Slovenska

2016 štvorkajak Slovenska

2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní

2018 biatlonová štafeta žien SR

2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1

2020 futbalisti Slovenska

2021 štvorkajak Slovenska