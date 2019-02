Vo veku 64 rokov zomrel spevák Mark Hollis, líder kapely Talk Talk

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) – Vo veku 64 rokov zomrel muzikant a spevák Mark Hollis, líder už nefungujúcej anglickej rockovej kapely Talk Talk.

Hudobný génius

Smutnú správu potvrdil pre spravodajský portál BBC jeho niekdajší manažér Keith Aspden. „Bohužiaľ, je to pravda. Mark zomrel po krátkej chorobe, z ktorej sa už nezotavil,“ uviedol s tým, že sa ešte „stále pokúša prijať“, že jeho bývalý kolega skonal.

Na úmrtie speváka z Talk Talk, ktorá má na konte napríklad single It’s My Life a Such a Shame, reagovalo viacero jeho kolegov z hudobného priemyslu. Basgitarista spomínanej kapely Paul Webb uviedol, že je „šokovaný a smutný“ zo správy o jeho smrti.

„Hudobne bol géniom a bola to česť a privilégium, byť s ním v kapele,“ napísal na službe Instagram. Simon Le Bon z formácie Duran Duran nazval Hollisa „jedným z najväčších hudobných novátorov“. Gary Kemp zo Spandau Ballet zase vyzdvihol jeho vplyv na hudbu, ktorý bol podľa jeho slov „nesmierny a ďalekosiahly“.

Kapela sa po vydaní Laughing Stock rozpadla

Mark Hollis sa narodil 4. januára 1955 v londýnskom Tottenhame. V roku 1981 založil Talk Talk s bubeníkom Leem Harrisom, Paulom Webbom a klávesákom Simonom Brennerom, ktorý z kapely po dvoch rokoch odišiel.

Formácia vydala albumy The Party’s Over (1922), It’s My Life (1984), The Colour of Spring (1986), Spirit of Eden (1988) a Laughing Stock (1991). Krátko po vydaní poslednej zmienenej nahrávky sa však rozpadla. Hollis v roku 1998 uviedol na trh eponymný sólový album a neskôr sa stiahol z verejného života.