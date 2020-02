Vodič to na Forde prehnal, skončil so zlomenými rukami a ďalšími vážnymi zraneniami (foto)

Vysoká rýchlosť sa podpísala pod dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu 5. februára v Hornej Súči. Podľa informácií krajskej polície si 29-ročný vodič pri nehode zlomil obe ruky a utrpel ďalšie vážne zranenia.

„Podľa doterajších zistení vodič z okresu Trenčín na vozidle Ford Focus pri prejazde ľavotočivou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho dostal s vozidlom šmyk. Následne prešiel cez protismernú časť vozovky do priekopy a svahovitý trávnatý porast, kde sa s vozidlom prevrátil na strechu a to narazilo do stromu. Po náraze ostalo vozidlo prevrátené na boku,“ uviedla k nehode polícia na sociálnej sieti.

Zranenia nedovolili vodičovi podrobiť sa dychovej skúške a preto mu odobrali krv na zistenie prítomnosti alkoholu.

„Na vozidle vznikla škoda asi 2 500 eur, dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ dodala polícia s tým, že vodiča s vážnymi zraneniami previezli do trenčianskej nemocnice.

Zdemolovaný Ford Focus po havárii v Hornej Súči. Foto: www.facebook.com