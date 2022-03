Budúcoročná inflácia môže dosiahnuť 14 percent. Žijeme v prognostickom pekle, hovorí Kažimír

aktualizované 30. marca 2022, 11:05

Ceny na Slovensku budú rásť a ekonomický rast je otázny. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, očakáva sa, že priemerná tohtoročná inflácia sa bude hýbať niekde okolo úrovne ôsmich percent.

Rast ekonomiky sa zastaví

V ďalšom roku sa čaká ďalšie zdražovanie, inflácia by sa mala hýbať niekde medzi úrovňami 10 až 14 %. To bude zároveň znamenať aj pokles reálnych miezd.

Čo sa týka ekonomického rastu, čaká sa oslabenie. V najbližších troch rokoch sa bude hýbať medzi dvoma až troma percentami. Pri tom najhoršom scenári je možné aj to, že sa ekonomický rast v budúcom roku zastaví.

„Dobré správy sa už dávno minuli,“ skonštatoval Kažimír. Žijeme podľa neho v „prognostickom pekle“, máme za sebou dva roky niekoľkých covidových vĺn, do toho prišiel vážny vojenský konflikt.

NBS pracuje s troma scenármi vývoja

„To všetko je spojené s obrovskou neistotou,“ poznamenal Kažimír. V tejto situácii NBS neprichádza pri svojej predikcii s pevnými číslami, ale s rôznymi scenármi ďalšieho ekonomického vývoja.

Prvý je vojnový, druhý dramatický vojnový, tretí je scenár bez vojny. Následky vojny by Slovensko podľa neho mohli stáť 4-7 % HDP.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Inflácia by porástla tak či tak

Ako pokračoval viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor, pri scenári bez vojny chceli poukázať aj na to, že už predtým sa uvažovalo s relatívne výrazným rastom cien plynu. Už vtedy národná banka predpokladala, že tak či tak inflácia porastie. To, čo je zatiaľ málo viditeľné, no môže mať podľa neho vplyv, sú fiškálne náklady. Ak nárast cien vyskočí, prejaví sa to aj na strane výdavkov vo verejných financiách.

Čo sa týka verejných financií, v scenári bez vojny predpokladali, že čísla budú lepšie, ako v skutočnosti. No aktuálne v tých vojnových scenároch bude veľmi ťažké ísť podľa Ódora s deficitom nižšie ako 4 až 6 % HDP.

Pomôcť by mohli migranti

Niečo málo pozitívne, čo môže podľa neho pomôcť Slovensku, ktoré starne, keby sme v rámci migrácie ľudí vedeli zapojiť na trhu práce. V rámci zamestnanosti môžu v určitých scenároch nastať poklesy, napriek migrácii, ale to bude súvisieť so zníženým dopytom a exportom.

„Snažili sme sa do scenárov dať maximum možných informácií, ktoré máme. Ale v tejto technologickej dobe a najmä vo vojnových časoch, to, čo ste mali informáciu pred piatimi minútami, je už stará informácia. Skôr to berte ako taký vejár, kde sa skutočnosť môže hýbať v najbližšom období,“ dodal Ódor.