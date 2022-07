Dôchodky na Slovensku pre infláciu porastú najviac za posledných 20 rokov, oznámil Heger

Dôchodky na Slovensku sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 percenta, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. Informuje o tom premiér Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook. „Vo valorizácii ich dôchodkov sa už totiž prejaví prudký rast cien v prvom polroku tohto roka,“ napísal.

Ak by sa podľa Hegera napokon vývoj uberal tým lepším smerom a rast cien zvlášť energií, bývania a potravín by sa spomalil, naši seniori by si mohli konečne trochu vydýchnuť. Podotkol však, že takýto významný rast dôchodkov však nie je, samozrejme, zadarmo.

„V budúcom roku z verejných financií naň štát minie takmer miliardu eur,“ dodal premiér.